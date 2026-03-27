В «Ред ОС» 8 появился свой «Магазин приложений»

Пользователям операционной системы «Ред ОС» 8 доступен «Магазин приложений», позволяющий управлять приложениями на устройстве, получать обновления и находить нужное программное обеспечение без использования пакетного менеджера. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Пакет для установки «Магазина приложений» — redos-store — уже доступен в репозитории.

Сейчас каталог насчитывает более 170 приложений: пользовательское программное обеспечение из состава репозитория «Ред ОС» и продукты от технологических партнеров компании. Каждый пакет из официального репозитория проходит обязательную проверку безопасности и работоспособности перед включением в «Магазин приложений».

Разработчик планирует постоянное расширение линейки доступных продуктов.

«Магазин приложений сделает решения технологических партнеров еще доступнее для пользователей «Ред ОС», значительно упростив процесс установки и обновления ПО. Сейчас мы активно работаем над расширением каталога, принимая заявки от технологических партнеров», — сказала Виктория Леленкова, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».

Список приложений магазина отображается плитками на стартовой странице. Приложения сгруппированы по семи категориям: офис, разработка, проектирование, прикладное ПО, система, образование и безопасность.

Магазин ориентирован в первую очередь на широкую аудиторию пользователей и делает работу с репозиторием «Ред ОС» более удобной. Сквозной поиск работает как по названиям приложений, так и подробным описаниям их возможностей.

Карточка приложения содержит подробное описание на русском языке, скриншоты и размер приложения. Прямо из карточки можно инициировать установку, удаление или запуск приложения, а также перейти к дополнительным материалам — на сайт проекта или статью в Базе знаний «Ред ОС».

Отдельный раздел предназначен для управления приложениями, уже установленными на устройство. Здесь пользователь может запустить, удалить и обновить необходимое ПО. В списке доступных обновлений также отображаются обновления операционной системы. Установить доступные обновления можно непосредственно в интерфейсе Магазина.

«Магазин приложений создавался нами с нуля — от средств синхронизации с репозиториями и логики сквозного поиска до каталога с подробными описаниями каждого приложения на русском языке. Получился действительно удобный инструмент для установки и управления приложениями в Ред ОС», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».