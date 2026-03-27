В «Ред ОС» 8 появился свой «Магазин приложений»

Пользователям операционной системы «Ред ОС» 8 доступен «Магазин приложений», позволяющий управлять приложениями на устройстве, получать обновления и находить нужное программное обеспечение без использования пакетного менеджера. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Пакет для установки «Магазина приложений» — redos-store — уже доступен в репозитории.

Сейчас каталог насчитывает более 170 приложений: пользовательское программное обеспечение из состава репозитория «Ред ОС» и продукты от технологических партнеров компании. Каждый пакет из официального репозитория проходит обязательную проверку безопасности и работоспособности перед включением в «Магазин приложений».

Разработчик планирует постоянное расширение линейки доступных продуктов.

«Магазин приложений сделает решения технологических партнеров еще доступнее для пользователей «Ред ОС», значительно упростив процесс установки и обновления ПО. Сейчас мы активно работаем над расширением каталога, принимая заявки от технологических партнеров», — сказала Виктория Леленкова, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».

Список приложений магазина отображается плитками на стартовой странице. Приложения сгруппированы по семи категориям: офис, разработка, проектирование, прикладное ПО, система, образование и безопасность.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
Магазин ориентирован в первую очередь на широкую аудиторию пользователей и делает работу с репозиторием «Ред ОС» более удобной. Сквозной поиск работает как по названиям приложений, так и подробным описаниям их возможностей.

Карточка приложения содержит подробное описание на русском языке, скриншоты и размер приложения. Прямо из карточки можно инициировать установку, удаление или запуск приложения, а также перейти к дополнительным материалам — на сайт проекта или статью в Базе знаний «Ред ОС».

Отдельный раздел предназначен для управления приложениями, уже установленными на устройство. Здесь пользователь может запустить, удалить и обновить необходимое ПО. В списке доступных обновлений также отображаются обновления операционной системы. Установить доступные обновления можно непосредственно в интерфейсе Магазина.

«Магазин приложений создавался нами с нуля — от средств синхронизации с репозиториями и логики сквозного поиска до каталога с подробными описаниями каждого приложения на русском языке. Получился действительно удобный инструмент для установки и управления приложениями в Ред ОС», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/