Цифровая трансформация химической промышленности (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил текущий и перспективный спрос организаций химической промышленности на цифровые технологии и решения, определяющие общий профиль цифровой трансформации отрасли. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили данные обследования более 1 тыс. организаций химической промышленности, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2025 г. в рамках Мониторинга цифровой трансформации бизнеса. К химической промышленности отнесены (в соответствии с ОКВЭД2) производители: химических веществ и химических продуктов (код 20); лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (21); резиновых и пластмассовых изделий (22).

Главные выводы

Задачи цифровой трансформации закреплены в стратегиях многих компаний химической промышленности. Так, треть обследованных указали, что внедрение и использование цифровых технологий входят в число их приоритетов.

Лидерскую позицию по глубине цифровой интеграции занимают системы автоматизации производственных процессов: их суммарно используют 41,2% организаций, из них почти каждая вторая — в широком формате, каждая четвертая — ограниченно, но планирует масштабировать.

На второе место вышел Интернет вещей, причем с совсем небольшим отрывом от лидера по суммарному охвату (39,7%) и со значительным потенциалом его обойти в среднесрочной перспективе (еще треть обследованных считают технологию перспективной или включили в свои планы).

На третьем — системы цифрового проектирования и моделирования. Каждое третье химическое производство их уже применяет, каждое пятое относит к потенциально интересным или примеряет к своему портфелю планируемых технологий.

В отличие от организаций машиностроения, массово делающих ставку на станки с ЧПУ, в химической индустрии эту технологию освоили лишь немногим более четверти организаций, потенциальными пользователями могут стать еще 14%. С аналогичной долей актуальных пользователей (14%) замыкает топ-5 анализ больших данных, при этом еще вдвое больше организаций положительно оценивают ее потенциал в среднесрочной перспективе.

Из отраслей химпрома активнее всего внедряют цифровые технологии производители химических веществ и химической продукции, в основном — системы автоматизации производственных процессов (51%) и Интернет вещей (41%). У изготовителей лекарственных средств и материалов, используемых в медицине, наиболее востребованы системы проектирования и моделирования: их внедрили 39% компаний (самый высокий показатель среди всех рассматриваемых организаций). В сегменте резиновых и пластмассовых изделий активно эксплуатируются станки с ЧПУ (33% организаций), наряду с Интернетом вещей и системами автоматизации производственных процессов.

Влияние цифровых технологий на бизнес-процессы в период 2022–2024 гг. большинство компаний оценили как умеренное, основные эффекты отметили в производстве (17%) и администрировании (16%). В трехлетней перспективе организации прогнозируют двукратное ускорение цифровой трансформации практически по всем бизнес-процессам. При этом фокус цифровых преобразований в химпроме может расширяться и, помимо производства (34%), сильнее будет затрагивать логистику (28%) и стратегическое управление (26%). Это может свидетельствовать о переходе отрасли от базовой автоматизации к комплексной оптимизации цепочек поставок и процессов принятия решений.

Среди барьеров цифровизации большинство обследованных организаций (59%) назвали основным дефицит бюджета на модернизацию, внедрение новых решений и развитие инфраструктуры. К другим вызовам около половины отнесли сложности с интеграцией новых решений в существующие технологические контуры или адаптацией имеющихся на рынке разработок под специфику химических производств, а также в целом их слабую доступность.