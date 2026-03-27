Разделы

Дистрибуция Импортонезависимость
|

Space и Tera предложат рынку готовые комплексные решения для импортозамещения критически важных систем

Компания Tera, ИТ-дистрибьютор, и российский разработчик «Даком М» (бренд Space) объявила о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества Tera будет продвигать всю линейку продуктов экосистемы виртуализации Space. Экспертиза Tera в подборе, поставке и поддержке серверного оборудования в сочетании с проприетарными технологиями Space позволит вывести на российский рынок комплексные решения для импортозамещения критически важных систем.

Space входит в тройку лидеров российского рынка виртуализации по версии CNews. Флагманская платформа виртуализации SpaceVM выступает ядром экосистемы, объединяющей серверную виртуализацию, VDI, мультиоблачное управление и клиентский доступ. Платформа интегрирована с решениями Space VDI, Space Cloud и Space Client, что позволяет заказчикам получать не отдельные продукты, а целостную инфраструктурную архитектуру, построенную на собственном (проприетарном) технологическом стеке. Это обеспечивает полный контроль над критическими компонентами, высокий уровень безопасности и управляемости – ключевые требования для госсектора и крупных корпораций на этапе промышленной эксплуатации.

Партнерство с Tera позволит Space расширить присутствие своих продуктов на рынке, повысить доступность отечественных технологий для региональных заказчиков и усилить проектную поддержку через широкую партнерскую сеть дистрибьютора.

«Мы рассматриваем начало сотрудничества с Tera как стратегически важный шаг в развитии партнёрской сети Space, – сказала Арина Колиух, руководитель отдела по работе с партнерами Space. – Для нас принципиально важно работать с дистрибьютором, который обладает устойчивыми позициями на рынке и компетенциями в продвижении серьезных IT-решений. Объединение нашей технологической экспертизы и дистрибьюторских компетенций партнёра создаст дополнительные возможности для роста, ускорит реализацию проектов виртуализации и укрепит позиции отечественных решений на российском рынке».

В Tera, в свою очередь, подчеркивают высокий спрос на зрелые и комплексные отечественные решения, способные обеспечить бесшовный переход к промышленной эксплуатации после пилотных проектов, особенно в рамках импортозамещения критически важных систем.

Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera, сказала: «Компания Tera выбирает только проверенные, качественные решения для включения в свой портфель. Дистрибуция Space позволяет нам объединить сильный продукт в области виртуализации, входящий в топ-3 отечественных платформ, и наш опыт в подборе, поставке и поддержке серверного оборудования. Для заказчиков важно, чтобы решение было не только технически зрелым, но и предсказуемым в эксплуатации, с понятной дорожной картой развития и доступной экспертизой, и Space отвечает всем этим требованиям на все 100%. Статус дистрибьютора Space идеально вписывается в нашу стратегию поддержки импортозамещения в ИТ. Мы ожидаем, что это партнерство поможет клиентам быстро мигрировать на надежные российские решения, оптимизируя затраты и безопасность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/