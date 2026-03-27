Разработчик автономных автомобилей арендовал офис в центре Петербурга

Компания Navio арендовала около 700 кв. м в бизнес-центре Icon на улице Марата, 69-71. Сделку сопровождала Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Navio — разработчик универсальной технологии автономного вождения и продуктов с применением искусственного интеллекта. Технология Navio применима к различным типам транспортных средств и сценариям их использования — перевозка пассажиров и доставка грузов.

Арендатор искал современный офис с открытыми планировками в центральной части Санкт-Петербурга. Помещение было сдано в аренду в готовом виде, что позволило Navio быстро организовать переезд.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman Импортонезависимость

«Технологические компании уделяют особое внимание качеству офиса. Для них это не только пространство для работы, но и эффективный инструмент формирования HR-бренда. От функциональности офиса напрямую зависит комфорт и эффективность сотрудников, а значит и конкурентоспособность бизнеса в целом», — партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Icon на улице Марата 69-71 — престижный бизнес-центр класса «А», расположенный в шаговой доступности от станций метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Владимирская» и «Лиговский проспект». Объект состоит из трех корпусов с благоустроенной территорией общей площадью 36,3 тыс. кв. м.

