«Ozon Банк» запустил бесплатный сервис аналитики для продавцов маркетплейсов

Клиент, имеющий расчетный счет в «Ozon Банке», теперь может подключить сервис аналитики для продавцов в личном кабинете. Сейчас он предоставляет аналитику по продажам на Ozon и WB. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Сразу после подключения предприниматель получает бесплатный доступ без ограничений по времени ко всем функциям: товарной аналитике, ABC-анализу, доходам и расходам, а также динамике продаж – графики заказов, процент выкупа и другое. Сервис поможет рассчитать реальную прибыль и проанализировать продажи на разных площадках, чтобы эффективнее оценить текущий бизнес, работать с матрицей и ценой.

Все данные по продажам продавца подгружаются автоматически, для расчёта маржинальной прибыли потребуется дополнительно ввести себестоимость товаров.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
«Мы понимаем, как для предпринимателя важна работа с данными, поэтому создали бесплатный сервис с широким функционалом и понятным простым интерфейсом. Доступ к аналитике поможет сократить потраченное время на рутинные процессы по сбору информации и даст клиентам возможность сконцентрироваться на росте бизнеса и развитии его самых перспективных направлений», – отметил руководитель B2B-платформы Ozon Банка Иван Мещеряков.

«Ozon Банк» – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную «Ozon Карту», накопительные счета и вклады, РКО, интернет-эквайринг, бесплатную онлайн-бухгалтерию и др. У банка уже более 40 млн активных клиентов.

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
