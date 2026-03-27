«Ozon Банк» запустил бесплатный сервис аналитики для продавцов маркетплейсов

Клиент, имеющий расчетный счет в Ozon Банке, теперь может подключить сервис в личном кабинете. Сейчас он предоставляет аналитику по продажам на Ozon и WB. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сразу после подключения предприниматель получает бесплатный доступ без ограничений по времени ко всем функциям: товарной аналитике, ABC-анализу, доходам и расходам, а также динамике продаж — графики заказов, процент выкупа и другое. Сервис поможет рассчитать реальную прибыль и проанализировать продажи на разных площадках, чтобы эффективнее оценить текущий бизнес, работать с матрицей и ценой.

Все данные по продажам продавца подгружаются автоматически, для расчёта маржинальной прибыли потребуется дополнительно ввести себестоимость товаров.

«Мы понимаем, как для предпринимателя важна работа с данными, поэтому создали бесплатный сервис с широким функционалом и понятным простым интерфейсом. Доступ к аналитике поможет сократить потраченное время на рутинные процессы по сбору информации и даст клиентам возможность сконцентрироваться на росте бизнеса и развитии его самых перспективных направлений», — сказал руководитель B2B-платформы «Ozon Банка» Иван Мещеряков.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/