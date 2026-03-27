«Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом

Россияне уже начали планировать летний отдых на черноморских курортах страны. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на объекты размещения на юге страны существенно увеличился по сравнению с прошлым годом: в Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%. При этом активнее всего летний отдых на черноморских курортах уже сейчас планируют семьи с детьми. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Наиболее динамичный рост демонстрируют небольшие курортные города и поселки у моря. В частности, в Дивноморском количество бронирований увеличилось в четыре раза относительно прошлого года, в Судаке и Лермонтово — в три раза, в Гурзуфе — в два раза. Среди популярных направлений заметный рост также показывают Севастополь (+86%), Симферополь (+80%), Кабардинка (+79%), Алушта (+66%), Евпатория (+61%), Адлер (+57%), Краснодар (+49%), Ялта (+46%), Витязево (+45%), Геленджик (+41%), Феодосия (+36%) и Анапа (+28%). В целом в Краснодарском крае количество бронирований увеличилось на 9% год к году.

Кроме того, эксперты отмечают, что по ряду курортных направлений юга России спрос заметно опережает не только прошлый год, но и показатели 2024 г. Так, количество ранних бронирований летом 2026 г. в Севастополе, Судаке, Гурзуфе и Евпатории и Лермонтово показывает двукратный прирост и выше. Активнее, чем в 2024 г., туристы также планируют отдых в Алуште, Феодосии, Керчи, Ялте, из числа краснодарских курортов — в Дивноморском и Адлере.

В топ-10 самых популярных направлений летнего сезона 2026 входят Сочи, Геленджик, Сириус, Анапа, Краснодар, Ялта, Севастополь, Судак, Кабардинка, Евпатория.

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок»: «На рост бронирований в Краснодарском крае оказывает влияние улучшение транспортной доступности: возобновление работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике заметно упрощает логистику, поэтому планировать летние поездки на южные курорты стало легче, чем в прошлом году. Стимулом же интереса к Крыму в значительной степени выступает улучшенное автомобильное сообщение. Открытие новых участков трассы из Краснодара в направлении полуострова еще в прошлом году стало драйвером автомобильного туризма и сократило путь до Керченского пролива на несколько часов».

Почти половина бронирований на лето 2026 г. в Крыму и Краснодарском крае приходится на семьи с детьми (47%), при этом количество бронирований от них увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом. На пары без детей приходится 38% бронирований, на индивидуальных путешественников и компании от трех человек — по 7%.

Рост интереса со стороны семейной аудитории и спрос на южные направления России подтверждают и представители гостиничного рынка. Ольга Нарт, заместитель генерального директора курорта «Лучи»: «Черноморское побережье исторически сформировалось как ключевое направление семейного отдыха. Сегодня оно привлекает сразу две основные аудитории: семьи с детьми и туристов, ориентированных на оздоровление и восстановление. При этом рынок по-прежнему испытывает дефицит качественного номерного фонда категорий 4–5 звезд с продуманной детской и семейной инфраструктурой — именно такого предложения сегодня в первую очередь ожидают эти категории гостей».

Самым востребованным типом размещения остаются гостевые дома: на них приходится треть всех бронирований в Краснодарском крае и Республике Крым (36%). На отели без звезд приходится 24% бронирований, на апартаменты — 17% гостиницы три звезды — 11%, четырехзвездочные отели — 6%, хостелы, а также кемпинги, коттеджи и глэмпинги — по 1%.

Средняя стоимость забронированной ночи на курортах Крыма составляет 6,6 тыс. руб. — на 14% больше, чем в прошлом году (5,8 тыс. руб.); в Краснодарском крае — 6,95 тыс. руб., что на 7% больше, чем в 2025 (6,5 тыс. руб.). При этом средняя продолжительность поездки остается стабильно высокой — около 8 дней.