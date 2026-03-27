Нижегородский спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли

Кубсат «Лобачевский» нижегородского Университета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U», получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры. На них в четырех спектральных диапазонах запечатлены окрестности города Окснард, штат Калифорния, США и город Йокосука, префектура Канагава, Япония. Это подтверждает работоспособность платформы и полезной нагрузки и открывает возможности для проведения агроэкологических исследований для ученых и студентов университета. Проект реализуется в рамках образовательной программы Space-π при поддержке Фонда содействия инновациям и нижегородского Научно-образовательного центра. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Мультиспектральная камера производства АО «НПО «Лептон» имеет разрешение (проекция пикселя в надир) 4 м на пиксель при высоте орбиты 500 км. Также на борту «Лобачевского» установлена гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете им. академика С. П. Королева. Все спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса разработки ННГУ. В совокупности это позволит специалистам оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.

«При создании спутниковой платформы «Геоскан 16U» мы закладывали в нее точную систему ориентации и стабилизации. Получаемые с Лобачевского снимки подтверждают правильность выбранных технологических решений. Мы продолжаем работу с системами кубсата и полезной нагрузкой, постепенно вводим в эксплуатацию и настраиваем гиперспектральную камеру. Параллельно выводим на целевые показатели наш первый кубсат 16U «ИнноСат16» — в процессе отладки мы уже делаем тестовые снимки с его панхроматической камеры», — сказал руководитель отдела разработки малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.

«Выбор территорий для тестирования мультиспектральной камеры обусловлен несколькими факторами: отсутствие облачности над снимаемым участком, возможность точной идентификации участка по особенностям рельефа и высокая контрастность земной поверхности в исследуемых спектральных диапазонах. К сожалению, сейчас на большей части территории России еще лежит снег, водоемы покрыты льдом, а высокая влажность атмосферы формирует плотную облачность, закрывающую земную поверхность. Поэтому для получения тестовых снимков были выбраны территории на морском побережье и с более теплым климатом. Полученные результаты подтверждают, что и мультиспектральная камера, и система ориентации спутника работают правильно и надежно, а это значит, что с наступлением вегетативного сезона наши ученые и студенты смогут приступить к исследованиям», — сказал руководитель спутникового проекта Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Максим Жарков.

Запуск кубсата «Лобачевский» состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный.

Космическое направление в ГК «Геоскан» было открыто в 2021 г. В 2022 г. на орбиту был выведен первый наноспутник на базе собственной платформы «Геоскан 3U». С тех пор в компании создали еще 14 малых космических аппаратов (МКА) форм-фактора CubeSat 3U и два спутника форм-фактора CubeSat 16U для различных экспериментов в области связи и дистанционного зондирования Земли. Всего по состоянию на март 2026 г. на орбите находятся 15 МКА, разработанных в компании «Геоскан».

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/