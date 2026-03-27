МТС расширила гигабитную сеть для жителей Октябрьского района

МТС расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Еще почти 3000 жителей Октябрьского района теперь могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Это стало возможно благодаря модернизации телеком-оборудования и подключению новостроек к сети МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов микрорайонов «Золотая нива» и «Никитинский», а также на Европейском береге.

Жители Октябрьского района получили доступ к домашнему интернету со скоростью до 1 Гбит/с, что в десять раз превышает стандартные 100 Мбит/с, а также к современному цифровому телевидению. Новая гигабитная инфраструктура станет технологической основой для систем умного дома и других цифровых сервисов. При этом высокая скорость и стабильность соединения гарантированы даже в периоды максимальной нагрузки на сеть.

«МТС последовательно наращивает покрытие фиксированного интернета в регионе. Строительство новых сетей позволяет обновить существующую телеком-инфраструктуру интернет-скоростями до 1 Гбит/с и создать основу для дальнейшего развития сети. Для новоселов, активно оснащающих жилье умной техникой и датчиками, требующими стабильного высокоскоростного канала, «гигабит» становится необходимостью. Эта технологическая основа гарантирует комфортное использование всего спектра услуг: от домашнего интернета и телевидения до мобильной связи и цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.