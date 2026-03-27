«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области

«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в трёх населённых пунктах Переславского района. Благодаря установке телеком-оборудования около 1 тыс. человек теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Жители деревень Переславского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенное «МегаФоном» строительство новых объектов связи позволило обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили владельцы «зеленых» сим-карт в близлежащих населенных пунктах – Лыченцы, Пески и Ченцы. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения и магазины.

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали несколько частотных диапазонов. Низкие оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому уверенный прием сигнала доступен как в самом населенном пункте, так и за его пределами. А высокие и средние частоты значительно увеличивают скорость интернета, обеспечивая более широкую полосу пропускания, меньшее количество помех и поддержку современных стандартов связи.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с, независимо от возраста. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной как для местных жителей, так и для дачников, и для путешественников», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Лыченцы — населенный пункт, известный российским поклонникам творчества Эдуарда Успенского по повести «Красная рука, черная простыня и зеленые пальцы». Одна из детских страшилок этой детективной повести была написана на основании былички про явление бесов в местном доме деревенского священника. Сегодня оно пользуется популярностью у московских почитателей загородного отдыха и других любителей путешествовать по достопримечательностям Ярославщины.