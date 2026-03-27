Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Маркетплейс «Финуслуги» запустил онлайн-оформление страховок от укуса клеща

Маркетплейс «Финуслуги» продолжает расширение страховой линейки продуктов. Теперь пользователи могут оформить страховку от укуса клеща, выбрав подходящий тариф. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Финуслуги».

Новый сервис позволит получить комплексную страховую защиту от рисков, связанных с укусом клеща, купив полис полностью дистанционно. Стоимость полиса начинается от 180 руб., защита распространяется по всей России. Период действия – 1 год. Оформить можно как на взрослого, так и ребенка.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Страховка позволяет получить консультацию терапевта, педиатра и врача-инфекциониста, лечение в частных клиниках, необходимые анализы и вакцинацию, а также компенсировать расходы на диагностику и лекарства. Максимальная сумма страхового покрытия — до 2 млн руб. После оформления полис придет на электронную почту. Чтобы получить помощь – позвоните на медицинский пульт страховой компании в течение трех дней после укуса клеща.

Сезон активности клещей в России приходится на весну-осень, однако с учетом погодных условий в ряде регионов может начинаться раньше или вовсе действовать круглый год. Они могут обитать не только в лесу, но и городских парках. Укусы клещей могут грозить заражением различных инфекций. Ежегодно в России фиксируется свыше 400 тыс. обращений по факту укуса клещей, следует из статистики Роспотребнадзора. В 2025 г. по данным Роспотребнадзора с такими жалобами обратились более полумиллиона россиян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

