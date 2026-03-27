Каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на «Госуслугах».

Получать государственные, банковские или страховые услуги онлайн — безопасно и просто. Для этого есть цифровой профиль — технология, которая позволяет гражданам и юрлицам делиться достоверными сведениями о себе с ведомствами и коммерческими компаниями для получения услуг. Ею воспользовались уже 73,5 млн человек и 230 организаций.

Сколько выдано согласий на обработку данных: 210 млн — физлицами; 50 тыс. — юрлицами.

Если вы хотите получить услугу дистанционно, поможет цифровой профиль. Достаточно дать согласие с помощью «Госуслуг» на передачу сведений о себе из государственных информационных систем, и вам не придётся заполнять поля в заявлении и предоставлять оригиналы документов, а организация будет уверена в достоверности сведений. Отозвать согласие на обработку своих данных можно также в любой момент на «Госуслугах».

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Популярные коммерческие сервисы для физлиц: отправка заявления в банк; оформление анкеты клиента; формирование финансовых и нефинансовых предложений — для участия в программах лояльности; получение кредитного отчета — используется для оценки заёмщика; предоставление услуг финансовых платформ.

Цифровой профиль позволяет избежать бумажного документооборота, ускорить оформление услуг, снизить риски подделки документов. При этом строго соблюдаются правила защиты персональных данных — доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции.

