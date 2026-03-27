Kassir.ru и «Авито Работа»: спрос на театральные постановки вырос на 12%, а число вакансий в театрах — на 9%

Театральное искусство набирает популярность не только среди публики, но и среди специалистов, которые хотят связать свою жизнь с театром. К такому выводу пришли эксперты Kassir.ru и «Авито Работы» в совместном исследовании, проведенном ко Всемирному дню театра. Так, по данным Kassir.ru, зимой 2026 г. зрительский спрос на театральные постановки по России вырос на 12% в количественном выражении и на 11% в денежном эквиваленте по сравнению с зимой 2025 г. А число вакансий в театральной сфере на «Авито Работе» за аналогичный период увеличилось на 9%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», по итогам зимы 2026 г. средняя предлагаемая зарплата составила 54,35 тыс. руб/мес. Важно отметить, что уровень дохода у представителей театральных профессий напрямую зависит от объема выполненных проектов, сезонной загрузки и количества мероприятий. Существенную роль играют также опыт исполнителя и специфика площадок, на которых работает специалист — будь то муниципальные театры, частные студии или независимые творческие проекты.

«Мы в Kassir.ru отмечаем, что театральный рынок активно развивается и трансформируется под запросы зрителя. Театры становятся модными культурными пространствами, организаторы инвестируют в качество постановок, сложные декорации, спецэффекты. И эти изменения находят отклик у зрителя: по данным Kassir.ru, спрос на театральные постановки за зимний период 2025 к 2026 году по России вырос на 12% в количественном выражении и на 11% в денежном эквиваленте. Вероятно, рост популярности театров как модных площадок косвенно влияет и на престиж театральных профессий», — сказала Елена Глуховская, генеральный директор Kassir.ru.

Эксперты «Авито Работы» собрали пять вакансий для тех, кого привлекает работа в театральной сфере и возможность создавать магию сцены за кулисами.

Педагог хореограф. Театр моды и танца в Республике Татарстан ищет преподавателей современной хореографии и постановщиков детских танцев на частичную занятость. Растущему коллективу нужны творческие специалисты, любящие детей и умеющие вдохновлять их на успехи. Кандидатам требуется высшее или среднее профессиональное хореографическое образование, опыт работы или участия в конкурсах, а также энергичность, ответственность и стремление к развитию. Преимуществом станет опыт выпускника хореографического ансамбля. В обязанности входит подготовка занятий, работа в команде, мотивация учеников и соблюдение правил театра. Среднее вознаграждение начинается от 20 тыс. руб/мес, однако фактический доход сильно зависит от многих факторов: количество занятий и квалификация специалиста. Компания также предлагает обучение за счет компании, премии и удобное рабочее место. Занятия проводятся с детьми, подростками и взрослыми — индивидуально или в группах.

Артистка театра. В Воронеже открыта вакансия актрисы для участия в детских спектаклях малой формы. Исполнительнице предстоит выступать в детских образовательных учреждениях, воплощая сказочные и обучающие образы для юных зрителей. Работа требует активности, бодрости и творческого подхода, а также умения держаться на сцене и взаимодействовать с детьми. Кандидаткам необходим опыт сценических выступлений и ответственность в выполнении задач. Работодатель предлагает гибкий график и среднюю оплату труда от 40 тыс. руб/мес.

Монтировщик сцены. В Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии требуется монтировщик сцены на постоянную работу. Специалист будет заниматься сборкой и разборкой декораций, участвовать в проведении репетиций и спектаклей согласно расписанию, а также сопровождать выезды театра на другие площадки, обеспечивая погрузку и разгрузку оборудования. В обязанности входят и хозяйственные работы, связанные с подготовкой сцены к выступлениям. Кандидат должен обладать хорошей физической выносливостью, быть ответственным, пунктуальным и исполнительным. Подойдёт специалист с общим или средним специальным образованием. Работодатель предлагает обучение, шестидневную рабочую неделю с плавающим графиком и ежегодный отпуск летом. Среднее зарплатное предложение составляет 50 тыс. руб/мес, а при получении дополнительных задач предусмотрены доплаты.

Гастрольный администратор. В Самаре детский гастрольный театр ищет молодых активных специалистов для работы с детской аудиторией. Исполнителям предстоит проводить рекламу спектаклей в школах и детских садах, а также помогать в организации мероприятий в день проведения. Кандидатам нужно обладать коммуникабельностью, целеустремленностью и позитивным настроем. Работодатель предлагает командировки от 2 месяцев с частыми поездками по стране, полную занятость, а среднее зарплатное предложение составляет 80 тыс. руб/мес.

Капельдинер. В московских театрах открыта вакансия для соискателей без опыта для билетеров и помощников зрительного зала. Исполнителям предстоит проверять билеты, сопровождать зрителей в зал и помогать с рассадкой, следить за порядком во время спектакля, а также принимать верхнюю одежду в гардеробе. Кандидатам нужны вежливость, внимательность, командный дух и соблюдение дресс-кода. Работодатель предлагает гибкий график, удобное расположение театров у метро, среднюю оплату труда от 700 до 1,4 тыс. руб. за спектакль, возможность смотреть постановки и работу в молодежном коллективе.

«Театральная сфера открывает новые возможности для тех, кто хочет совместить творчество, живое общение и атмосферу сцены с профессиональным развитием. Работа в театре многогранна, будь то преподавание актерского мастерства, создание костюмов и декораций или техническое оснащение спектаклей — она дает шанс не просто наблюдать за представлением, но и быть его частью. По данным «Авито Работы», интерес к подобным профессиям заметно вырос: соискательская активность на театральные вакансии увеличилась на 62 % по сравнению с прошлым годом. Такой интерес говорит о том, что всё больше людей выбирают сцену и закулисье не только из любви к искусству, но и как стабильное направление для карьеры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».