Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов

Аналитики МТС зафиксировали, что жители Камчатки активно обновляют парк мобильных устройств. Регион демонстрирует один из самых высоких в стране темпов перехода на смартфоны, готовые к сетям следующего поколения. По данным МТС, доля устройств с поддержкой частот, перспективных для 5G* в России, в сети компании на полуострове достигла 42%, что почти в 1.5 раза выше среднероссийского показателя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Камчатский край входит в топ-10 регионов России по оснащенности абонентов такими смартфонами, уступая в Дальневосточном федеральном округе Чукотскому АО (49%) и Магаданской области (44%). Это значительно выше, чем в среднем по Хабаровскому краю (35%) или Еврейской АО (25%).

Среди 5G-смартфонов на Камчатке лидируют модели Apple, Samsung и Xiaomi. В топе популярности — последние флагманы и среднебюджетные устройства с продвинутыми модулями связи, такие как iPhone 13-16 серий, Samsung Galaxy A55 и линейка Xiaomi 12

«Всего десять лет назад Камчатка во многом зависела от спутниковой связи. Запуск волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) стал переломным моментом для региона. Сегодня в крупных городах полуострова стандартом стал 4G, а в конце прошлого года высокоскоростной мобильный интернет пришёл и в труднодоступные населенные пункты на севере региона, которые ранее использовали спутниковые каналы. И вот мы уже говорим о 5G. Высокая доля современных смартфонов у камчатцев — это наглядный показатель того, что жители края ценят технологии и готовы к цифровым инновациям. МТС, со своей стороны, ведет планомерную работу по подготовке сетевой инфраструктуры», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

* Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные в пресс-релизе не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т.к. активация функционала 5G зависит от производителя.