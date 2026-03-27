ИИ-ментор поможет петербургским школьникам с учебой

МТС запустила ИИ-ассистентов для помощи в учебе в молодежном тарифе РИИЛ. Инструмент позволит петербургским школьникам и студентам быстрее усваивать лекции, готовиться к контрольным и создавать изображения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наряду с текстовыми запросами чат-бот теперь может обрабатывать визуальные, в том числе файлы, фото или скриншоты. Например, инструмент способен считать текст из документа. Ограничение загрузки файла — до 10 Мб. Чтобы получить изображение в ИИ-генераторе, достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Еще один ассистент, ИИ-ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов. Тот же принцип действует и при подготовке к тестам или контрольным работам. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей проверки знаний, ИИ-ментор сделает краткий обзор ключевых тезисов, на которые стоит обратить внимание, и подробно разъяснит материал. При этом ассистент не предоставляет готовых ответов на тесты, чтобы учащийся мог самостоятельно проработать задания. Ментор может проверить работу и сделать краткое резюме для повторения, чтобы школьник сам удобно повторял материал. Такой подход помогает выявить пробелы в знаниях и укрепить слабо усвоенные темы без помощи репетитора.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее ИИ-ассистент может помочь освоить учебный материал за четверть или семестр.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/