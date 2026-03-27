«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов

Теперь достаточно получить на своем бизнес-портале ключ (вебхук), передать его ИИ-агенту — например, Claude или ChatGPT — объяснить задачу и подключить готовый бот к корпоративному мессенджеру «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Использовать ботов можно в разных сценариях. Например, как классического чат-бота, который отвечает на вопросы или показывает кнопки с вариантами ответов. Также можно собрать более сложные сценарии — например, мониторинг чатов и отправка уведомлений.

Несколько изменений, которые увидят пользователи

Новый способ получения данных. Раньше боты могли работать только на выделенном сервере: он должен был быть доступен по статическому IP-адресу или домену. Теперь программы могут запускаться с любых компьютеров, серверов и даже из закрытого контура.

Агентский режим. Классические боты видели только те сообщения, которые сотрудники писали им напрямую. Если настроить соответствующим образом, то он сможет отслеживать ключевые слова и автоматически выполнять действия.

Отображение статуса работы. Боты показывают статусы во время работы, например, «думает», «размышляет», «пишет», чтобы пользователь не думал, что система зависла.

Обучение эмоциям. На сообщения участников чата боты могут ставить реакции и эмодзи. Это делает общение с ботом более естественным и привычным.

Переписка не покидает портал компании. Если развернуть языковую модель в закрытом контуре рядом с вашим ботом, то решение будет работать без выхода в интернет.

Скоро в платформу будет добавлен конструктор сообщений. Сообщения от ботов смогут содержать карты, таблицы, списки и другие интерактивные элементы.