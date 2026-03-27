Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин советуется с ИИ перед крупной покупкой

«АльфаСтрахование» провела опрос и выяснила, что 32% россиян советуются с нейросетями перед крупными покупками – от техники до путешествий. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

В онлайн-опросе приняли участие 1358 человек из российских городов с населением более 1 млн человек.

47% опрошенных используют искусственный интеллект для сравнения товаров и поиска более выгодных предложений, а 29% обращаются к нему, чтобы выбрать между несколькими вариантами покупки.

Советы нейросетей нередко влияют на поведение покупателей. Каждый четвертый россиянин (26%) признался, что хотя бы раз менял решение о покупке после рекомендации ИИ.

При этом 18% респондентов заявили, что скорее обратятся за советом к нейросети, чем к продавцу-консультанту, а 21% доверяют рекомендациям ИИ не меньше, чем отзывам в интернете. Тем не менее главным источником рекомендаций остаются близкие: 58% россиян предпочитают советоваться с друзьями и родственниками.

Опрос показал и гендерные различия в использовании ИИ. Мужчины чаще обращаются к нейросетям при выборе дорогих и технически сложных покупок – техники, автомобилей и гаджетов (38%). Женщины чаще используют ИИ как инструмент для анализа предложений – 35% сравнивают с его помощью цены, ищут отзывы и проверяют характеристики товаров.

Нейросети используют не только молодые пользователи. Каждый четвертый россиянин старше 45 лет (24%) также советуется с ИИ перед покупками, чтобы быстрее разобраться в характеристиках товаров и сравнить предложения.

Чаще всего россияне обращаются к нейросетям перед покупкой электроники и техники (41%), при планировании путешествий (27%), а также при выборе бытовой техники (23%).

Несмотря на растущую популярность ИИ, пользователи сохраняют осторожность. 62% опрошенных считают, что рекомендации нейросетей необходимо перепроверять, а 38% опасаются, что алгоритмы могут давать неточные или рекламные советы. Не случайно почти половина россиян – 44% – признаются, что хотя бы раз сталкивались с ошибками нейросетей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


