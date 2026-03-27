«1С-Рарус» расширил возможности коммуникаций и обновил интерфейсы в «1С:CRM»

«1С-Рарус» совместно с фирмой «» развивает линейку решений «1С:CRM». Новые инструменты помогают компаниям быстрее работать с клиентами, видеть узкие места в продажах и повышать качество коммуникаций. В числе новшеств — улучшенный интерфейс, ИИ-ассистент, обновленная воронка продаж, расширенные возможности АРМ «Монитор руководителя» и «Диалоги». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Центр разработки «1С-Рарус» продолжает развивать «1С:CRM» как комплексный и масштабируемый инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. Изменения направлены на повышение удобства работы пользователей, оптимизацию процессов продаж и развитие технологической базы решения.

В «1С:CRM» развивается единое пространство для бизнес-общения: дашборды и механизм «Путь клиента» помогают визуализировать воронку продаж и находить точки потерь; АРМ «Монитор руководителя» показывает в реальном времени ключевые показатели — продажи, задолженность и звонки.

Эти изменения призваны ежедневную работу с CRM более наглядной и удобной для руководителей и сотрудников коммерческих подразделений, а также упростить контроль этапов продаж.

Расширены сценарии общения с клиентами: в АРМ «Диалоги» появились редактирование сообщений, статусы доставки и возможность отвечать из группы в личные сообщения. Появилась поддержка мессенджера Max в механизме уведомлений пользователей, что расширяет коммуникационные сценарии внутри единого контура работы с клиентом.

Добавлены автоматические поздравления с праздниками, а для внутренних процессов реализована групповая выдача поручений. Это помогает одновременно развивать клиентский сервис и упрощать постановку задач внутри компании.

ИИ-ассистент помогает писать и улучшать письма, готовить ответы и искать информацию в базе знаний. Система также поддерживает работу с различными языковыми моделями, а все диалоги с клиентом объединяет в одном интерфейсе.

Развитие решения продолжается сразу по нескольким направлениям: юзабилити, автоматизация, маркетинг и интеллектуальные функции. В планах развития «1С:CRM» — улучшение работы с задачами, развитие инструментов для маркетологов, внедрение технологий искусственного интеллекта и дальнейшая оптимизация продукта.

