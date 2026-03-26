«Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID»

Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая система входа дополнительно ускоряет авторизацию, а инфраструктура «Газпром ID» обеспечивает надёжную защиту данных и стабильную работу сервиса, позволяя пользователям «Золотого Яблока» пользоваться им круглосуточно.

Сотрудничество позволит «Золотому Яблоку» увеличить долю новых пользователей, совершающих первый заказ, а также повысить число повторных покупок благодаря упрощению пользовательского пути. Кроме того, интеграция укрепит позиционирование бренда как современного и технологичного онлайн-ритейлера.

Директор продукта ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин: «Партнерство с известным бьюти-ретейлером “Золотое Яблоко” — хороший пример того, как единый ID-сервис помогает сделать онлайн-покупки проще и быстрее. Удобная авторизация повышает конверсию и делает пользовательский путь более комфортным».