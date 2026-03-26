«Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID»

Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая система входа дополнительно ускоряет авторизацию, а инфраструктура «Газпром ID» обеспечивает надёжную защиту данных и стабильную работу сервиса, позволяя пользователям «Золотого Яблока» пользоваться им круглосуточно.

Сотрудничество позволит «Золотому Яблоку» увеличить долю новых пользователей, совершающих первый заказ, а также повысить число повторных покупок благодаря упрощению пользовательского пути. Кроме того, интеграция укрепит позиционирование бренда как современного и технологичного онлайн-ритейлера.

Директор продукта ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин: «Партнерство с известным бьюти-ретейлером “Золотое Яблоко” — хороший пример того, как единый ID-сервис помогает сделать онлайн-покупки проще и быстрее. Удобная авторизация повышает конверсию и делает пользовательский путь более комфортным».

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/