За год в Мах зарегистрировались 107 миллионов пользователей

С момента запуска Mах 26 марта 2025 г. в приложении зарегистрировались более 107 млн человек, включая иностранных пользователей. В марте 2026 г. ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. В среднем пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Скачать Mах и зарегистрироваться в нем могут граждане 40 государств, включая пользователей из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество иностранных пользователей в Мах превысило 5 млн.

Количество приватных и публичных каналов в Мах достигло 3,6 млн, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 200 млн.