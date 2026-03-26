Разделы

Цифровизация
|

Versta.io позволяет бизнесу отправлять посылки в любом отделении «Почта России» в стране

Цифровой логистический оператор Versta.io запускает новый сервис, который упрощает бизнесу процесс отправки посылок. Новая услуга позволяет сдать груз в любом отделении «Почты России» без предварительного заключения договора с почтовым оператором и без привязки к конкретному отделению. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Ранее корпоративные заказчики при отправке корреспонденции через отделения «Почты России» сталкивались с проблемой «привязки к одному отделению». Нельзя было просто прийти в любое удобное отделение рядом с офисом — только в то, которое закреплено в договоре. Кроме того, изменить договор и добавить новое отделение было сложно — каждый раз требовались новые согласования.

Еще одной проблемой была зависимость от графика работы курьерских служб. Если ближайшее отделение было неудобным, клиенты пробовали вызывать курьеров других служб, например СДЭК или КСЭ. Но и тут возникала сложность: во многие города, в особенности, малые и отдаленные населенные пункты в регионах, курьеры приезжают по расписанию — например, только раз в неделю. Если клиент создавал заказ в понедельник, он просто не мог отправить его до четверга или пятницы, так как курьер в этот период просто не работал в данном населенном пункте.

«Особенно остро проблема “привязки к одному отделению” ощущалась в сегменте интернет-торговли. Для интернет-магазинов, работающих по всей стране, процесс организации логистики становился настоящим испытанием. Только представьте, если покупатель из Оренбурга хочет вернуть товар, но единственное отделение, к которому привязан магазин, находится на окраине города. В итоге клиент либо отказывался от возврата из-за личных неудобств, либо магазин просто терял клиента и его лояльность. Мы столкнулись с этим запросом и поняли, что рынку нужен более гибкий инструмент», — сказала Наталья Мажина, операционный директор и сооснователь цифрового логистического оператора Versta.io.

Теперь, благодаря новому сервису от Versta.io, клиент, оформив заказ в личном кабинете Versta.io, может отправить посылку из любого населенного пункта России. Для отправки не требуется каких-то специальных настроек или привязки к конкретному отделению. Например, находясь в Оренбурге, заказчик самостоятельно выбирает удобное отделение «Почты России» для сдачи груза, а получатель сможет забрать его, например, в Уфе — либо в отделении, либо у курьера, который доставит посылку до двери.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

Кроме того, новый сервис будет особенно интересен интернет-магазинам, которые сталкиваются с проблемой организации логистики в отдаленных или малых населенных пунктах. К тому же, покупателю, при оформлении возврата товара, не нужно будет заботиться об упаковке или искать терминал для оплаты — сотрудники почтового отделения упакуют груз на месте.

«У «Почты России» существует возвратный тариф со скидкой до 50%, однако для его использования необходимо заключать прямой договор с оператором. Кроме того, в рамках официальной услуги возврат жестко привязан к конкретному складу или фиксированному адресу, что ограничивает отправителя. Наш сервис решает эту проблему. Мы предлагаем по сути ту же экономическую выгоду, но без бюрократических барьеров. Клиент получает свободу выбора, сдать посылку можно в любом отделении, а мы обеспечиваем консолидированную доставку груза до конечного склада интернет-магазина», — сказала Наталья Мажина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
