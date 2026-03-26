Разделы

ПО Безопасность
|

Студент МТУСИ научил компьютер узнавать хозяина по движению мыши

Что, если компьютер мог бы сам понять, что за него сел кто-то чужой — даже если этот человек уже знает пароль? Именно такую систему разработал студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Никита Воронкин совместно с доцентом кафедры «Информационная безопасность» Александром Большаковым. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Традиционная защита компьютера — это замок на входной двери. Один раз открыл — и дальше системе все равно, кто сидит за экраном. Именно этим пользуются злоумышленники: перехватывают уже открытую сессию, пока хозяин отошел. Особенно остро эта проблема стоит на защищенных рабочих местах в госструктурах, банках и промышленных предприятиях.

Решение: мышка как биометрический паспорт

Оказывается, каждый человек двигает мышью по-своему — с уникальной скоростью, ритмом, амплитудой. Разработанная программа в фоновом режиме непрерывно наблюдает за этими движениями и мгновенно замечает, если за компьютером появляется «чужой».

Никакого дополнительного оборудования. Никаких запросов и капч. Пользователь вообще ничего не замечает — система работает молча.

Модуль анализирует то, как именно пользователь двигает мышью: скорость, ускорение, резкость движений, углы поворота, паузы при нажатии кнопок. На основе этих данных алгоритм машинного обучения (Gradient Boosting) решает: «свой» или «чужой»?

Точность — свыше 80%. При этом риск того, что система пропустит постороннего, не превышает 11%.

Решение не заменяет пароль, а работает поверх него — как второй, невидимый охранник.

Разработка полностью локальная: никакие данные никуда не передаются, что особенно ценно для организаций с требованиями к информационной безопасности. Внедрить ее можно на любом рабочем месте под управлением стандартной ОС без замены «железа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Техника

Наука

