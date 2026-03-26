«СерчИнформ КИБ» расширил возможности «открытого контроля» для ПК на Linux

Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» нарастила функционал уведомления корпоративных пользователей о правилах безопасности. Теперь они доступны для сотрудников, которые работают на ПК под управлением ОС Linux. Если система блокирует опасное действие: копирование на флешку, отправку сообщения, распечатку документа и т.п. – сотрудник видит всплывающее сообщение с пояснением причины. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Обновление продолжает развитие функций «открытого контроля» в продуктах «СерчИнформ». Это подход, при котором система ИБ информирует пользователя о действующих запретах, предупреждает о рисках тех или иных операций и обучает его правилам корпоративной безопасности.

«Уведомления о нарушениях – первый шаг к вовлечению сотрудников в процессы информационной безопасности, – сказал Алексей Дрозд, начальник отдела безопасности «СерчИнформ». – Когда человек видит предупреждение о блокировке, он осознает, что его действия могут навредить компании. Это дисциплинирует: снижает вероятность случайных нарушений, с одной стороны, и «отрезвляет» потенциальных злоумышленников, с другой, – они понимают, что попытки обойти правила не пройдут незамеченными. Прозрачность защиты помогает формировать культуру безопасного поведения среди пользователей».

Обновление дополняет уже имеющийся функционал «открытого контроля» продуктов «СерчИнформ» в Linux-среде. Так, КИБ может выводить на экраны сотрудников водяные знаки – они видны постоянно или только при открытии критичных приложений, напоминая о безопасности и делая невозможными попытки «анонимно» слить скриншоты или фото экрана. В DCAP-системе «СерчИнформ FileAuditor» поддерживается графическая разметка документов, которая отражает уровень их конфиденциальности. Инструмент также позволяет пользователям самостоятельно маркировать файлы, указывая класс защиты данных («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования», «Общедоступно» и др.) или группу доступа (например, «Только для юридического отдела»).

