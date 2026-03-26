Приморье вошло в топ регионов по количеству смартфонов с поддержкой 5G

Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в своей мобильной сети. По данным аналитиков, на сегодняшний день в Приморском крае 40% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. С декабря 2024 г. этот показатель вырос на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приморский край вошел в топ-15 регионов по количеству смартфонов, поддерживающих технологию 5G. Практически каждый второй смартфон в сети МТС (40%) поддерживает сети пятого поколения. По этому показателю Приморье делит 12 место с Сахалинской областью в рейтинге всех российских регионов.

В первой пятерке регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов оказались Чечня (50%), Чукотский АО (49%), Дагестан (48%), Таймырский АО (46%) и Ямало-Ненецкий АО (45%). Меньше всего смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва (24%), Курганской области и Еврейской АО – по 25%.

Интересно, что больше половины смартфонов (54%), поддерживающих сети пятого поколения, представлены брендом Apple. Самые популярные модели – iPhone 13, iPhone 16 Pro Max и iPhone 15. В целом, из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять моделей. Также в топ-3 брендов с поддержкой сетей 5G вошли Samsung (20,1%) и Xiaomi (11,3%).

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Карта: На чем построены российские системы управления виртуализацией

Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
