МТС и China Mobile заключили договор о долгосрочном сотрудничестве

МТС объявила о начале сотрудничества с крупнейшим оператором связи в мире China Mobile (CM). В рамках первого направления работ МТС и CM будут совместно развивать в России проекты в области автономной сетевой инфраструктуры, в основе которой лежат технологии искусственного интеллекта. Второе направление предполагает запуск новых комплексных решений для B2B-партнеров МТС.

В рамках первого трека сотрудничества стороны сфокусируются на развитии стека технологий автономных сетей на инфраструктуре МТС. Один из сценариев работы сетей, например, предполагает, что ИИ-решения благодаря предиктивной аналитике уменьшают число аварий на сети, автономно фиксируют и локализуют неисправности, постепенно снижая к минимуму участие человека в процессах управления и обслуживания, а также увеличивают скорость решения проблем на инфраструктуре.

Внедрение автономных сетей приводит к снижению операционных затрат на обслуживание инфраструктуры до 55%, а также ведет к улучшению клиентского опыта вплоть до 71%. Помимо этого, развитие стека технологий автономного управления — необходимый этап при подготовке широкого запуска 5G на сети МТС. Автономные сети обеспечивают бесперебойное функционирование и масштабирование пятого поколения связи, позволяя использовать слайсинг (создание нескольких виртуальных сетей на одной инфраструктуре под разные задачи клиентов) и автоматическое управление качеством обслуживания.

China Mobile проведет оценку текущего уровня зрелости элементов автономной сети на инфраструктуре МТС, а затем сформирует дорожную карту, предполагающую поэтапное развитие этих решений в течение ближайших 3-5 лет.

Также сотрудничество предполагает совместное развитие новых решений для B2B-партнеров МТС. В частности, запуск на инфраструктуре заказчиков комплексных продуктов, объединяющих частные сети и цифровые сервисы, работающие на их основе: облачные платформы, IoT-приложения и т.д. Портфель таких продуктов позволит создать воспроизводимую архитектуру комплексных решений, отвечающих потребностям цифровизации и интеллектуализации конкретных отраслей. МТС уже ведет проработку первых проектов.

«Наше стратегическое сотрудничество с China Mobile — это партнёрство двух операторов, которые формируют будущее своих рынков. МТС сегодня — технологический лидер на российском телеком-рынке, который первым запускает принципиально новые продукты и решения в B2B, B2C и B2G-сегментах. China Mobile же задаёт глобальные тренды в развитии новых технологий телекома, в том числе индустриальных сетей и автономных архитектур. Для нас важно, что по всем направлениям мы уже переходим от концепций к практическим шагам. Внедрение технологий автономных сетей в перспективе позволит снизить затраты на обслуживание инфраструктуры и улучшить клиентский опыт, а запуск портфеля комплексных решений откроет для наших бизнес-партнеров масштабируемую модель цифровизации отраслей и, как следствие, новые точки роста», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.