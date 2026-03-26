КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ»

Аккредитованный Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» запустил возможность дистанционно оформить КЭП в сервисе «Астрал Подпись». Теперь физические лица могут получить квалифицированную электронную подпись без визита в удостоверяющий центр. Об этом CNews сообщили представители «Калуга Астрал».

Что изменилось

До появления интеграции первичное получение КЭП требовало личного присутствия заявителя в офисе удостоверяющего центра для очной сверки документов. Дистанционный выпуск был доступен лишь тем пользователям, у которых уже имелась действующая квалифицированная электронная подпись.

Благодаря интеграции «Астрал Подпись» с «Госключом» подтвердить личность теперь можно с помощью смартфона — не выходя из дома или офиса. Приложение «Госключ» выступает инструментом идентификации, на основании которого УЦ «Калуга Астрал» выпускает сертификат электронной подписи удаленно. В настоящее время более 160 пользователей уже оформили КЭП в сервисе «Астрал Подпись» полностью в онлайн-режиме.

Чем КЭП «Астрал Подпись» отличается от КЭП «Госключа»

Оба инструмента являются юридически значимыми, однако принципиально различаются по сфере применения.

КЭП «Госключа» можно применить только в самом его приложении на телефоне. Использовать такой сертификат в сторонних программах в большинстве случаев не представляется возможным. Для этого нужна техническая интеграция с приложением: только в этом случае пользователь сможет отправить себе в приложение документ на подписание.

КЭП «Астрал Подпись» — универсальный инструмент. Сертификат, выпущенный в УЦ «Калуга Астрал», записывается на защищенный токен и применяется на всех площадках без ограничений: государственных порталах, федеральных и коммерческих электронных торговых площадках, в системах ЭДО и сервисах сдачи отчетности.

Таким образом, «Госключ» в данном сценарии выполняет функцию инструмента идентификации, тогда как итоговым результатом для пользователя становится полноценная КЭП на токене с максимально широкой совместимостью с внешними системами.

Для кого актуален новый способ получения КЭП

Дистанционный выпуск через «Госключ» станет оптимальным решением для следующих категорий пользователей.

Граждане, находящиеся за рубежом. При наличии биометрического загранпаспорта нового образца сертификат КЭП для российских сервисов можно выпустить из любой точки мира.

Жители отдаленных регионов. Теперь нет необходимости добираться в ближайший офис удостоверяющего центра ради короткой процедуры. Даже если нет загранпаспорта, можно сдать биометрию через приложение «Госуслуги Биометрия».

Люди с ограниченной мобильностью. Весь процесс проходит дистанционно, без выхода из дома или офиса.

Пользователи с истекшим сертификатом. Ранее окончание срока действия КЭП означало обязательный визит в УЦ. Теперь перевыпуск доступен онлайн.

Технические требования

Для дистанционного получения КЭП через «Госключ» потребуется: смартфон с поддержкой NFC; одно из двух условий для подтверждения личности в приложении «Госключ» — биометрический загранпаспорт нового образца (сроком на 10 лет), подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе.

«По нашей статистике 65% отказов от выпуска КЭП были из-за визитов в УЦ. Интеграция «Астрал Подпись» с «Госключом» дает возможность удаленно выпустить подпись на токене, совместимую со всеми системами: от государственных порталов, до коммерческих сервисов ЭДО. Это ускоряет цифровизацию для миллионов россиян», — Анна Овсиенко, менеджер продукта «Астрал Подпись».