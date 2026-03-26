Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Пермском крае, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 31% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля 5G смартфонов в Прикамье постоянно растет - в декабре 2025 г. она составляла 30%, в декабре 2024 г. – 21%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий уровень проникновения 5G-смартфонов среди регионов России зафиксирован в Чеченской Республике (50%), наименьшая доля – в Республике Тыва (24%). Пермский край находится в среднем диапазоне.

Самой популярной моделью 5G-смартфона в Прикамье стал iPhone 14. В целом среди брендов лидирует Apple – на ее устройства приходится 54% от всех 5G-аппаратов в сети МТС. Далее следуют Samsung, Xiaomi, Realme и Tecno. По сравнению с концом 2024 г. распределение брендов изменилось незначительно.

В десятку самых распространенных моделей 5G-смартфонов вошли девять устройств Apple и одна модель Samsung. При этом в пятерку наиболее популярных среди всех производителей попали Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%) и OnePlus 10 Pro (6,6%).

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/