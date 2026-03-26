Hybrid Metaverse запустил крупнейшую в России рекламную сеть в Minecraft

После блокировки Roblox в России в декабре 2025 г. компания Hybrid Metaverse, входящая в AdTech-экосистему Hybrid, перестроила рекламную инфраструктуру и объявила о запуске крупнейшей рекламной сети в Minecraft. Она действует в рамках продукта компании – Metaformance. Новая инфраструктура позволяет брендам размещать рекламу сразу на десятках игровых площадок, объединяя крупнейших Minecraft-паблишеров и популярные игровые серверы в единый канал, который обеспечивает масштабный охват аудитории с возможностью перехода на внешние ресурсы бренда. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Metaformance — это экосистема рекламы в метавселенных, которая переносит цифровую рекламу в виртуальные миры. Она позволяет создавать динамичные MOOH-размещения и In-Portal-решения, превращающие внимание аудитории в измеримые показатели. Баннеры и порталы фиксируют показы, уникальных пользователей, переходы и вовлеченность, а собранные данные анализируются с помощью ИИ для глубокого понимания аудитории.

Актуальность запуска рекламной сети в Minecraft связана с изменениями на рынке игрового маркетинга в конце 2025 г., когда платформа Roblox была заблокирована в России. Вместо ожидания рыночной паузы Hybrid Metaverse зафиксировала резкое падение трафика на своих Roblox-серверах при одновременном росте аудитории в Minecraft, что подтвердилось данными «Яндекс Вордстат»: за несколько недель после блокировки поисковые запросы по Minecraft выросли на 12 млн, достигнув 36,3 млн в месяц. Аудитория не исчезла, а перешла на другую платформу.

Сегодня Minecraft в России насчитывает более 15 млн активных пользователей в месяц с ежедневной аудиторией от 2,5 до 4 млн человек, а прирост игроков за 2025 г. составил около 4,5 %. По оценкам Hybrid Metaverse, более 5 млн пользователей перешли в Minecraft именно из Roblox. По поисковым запросам Minecraft занимает первое место среди всех игр в России, опережая GTA, «Ведьмака» и FIFA. Среднее время игровой сессии в Minecraft у любителей составляет 1,5–2 часа в день, а у продвинутых игроков превышает 6 ч, что принципиально отличает глубину вовлечения от традиционных охватных каналов. Аудитория платформы — это поколения Z и Alpha, которые не смотрят телевизор, игнорируют рекламные баннеры и пропускают видеорекламу на ускоренном воспроизведении.

Построенная инфраструктура Metaformance обеспечивает более 150 млн показов в месяц и более 100 тыс. визитов игроков в брендированные миры с контролируемой частотой показа и безопасным для бренда (brand-safe) размещением на всех площадках сети. Рекламодатели получают доступ к нативному баннерному инвентарю, интегрированному в игровую инфраструктуру: лаунчеры, интерфейсы серверов и игровые пространства. Игрок взаимодействует с брендом в естественной игровой среде, а не через навязчивые прероллы или видеорекламу.

Ключевая особенность сети — post-click механика, позволяющая игроку перейти из рекламного размещения напрямую на сайт или лендинг бренда. Это превращает кампанию из классической медийной активности в источник уникального трафика, где даже при работе по CPM-модели (оплата рекламы за 1 тыс. показов) бренд получает не только охват, но и переходы, вовлечение аудитории и измеримую воронку взаимодействия.

«Игровая среда способна решать задачи узнаваемости и направлять трафик в конверсионные каналы бренда там, где классические инструменты уже не дают нужного эффекта. Minecraft становится полноценным медийным каналом, где бренды могут работать не только с охватом, но и с вниманием аудитории. Мы видим это на практике: первым клиентом сети Metaformance стала “Пятерочка”, которая запустила кампанию внутри Minecraft в рамках продвижения новой коллекции лимитированных игрушек. Это позволило направить трафик из вселенной игры в конверсионные каналы ритейлера», — Алена Буянова, директор по развитию бизнеса Hybrid Metaverse.