Дмитрий Григоренко: Регулирование ИИ в России предполагает поэтапный переход

Регулирование искусственного интеллекта вводится поэтапно с переходным периодом для адаптации участников рынка к новым условиям. Об этом заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко сообщил в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он подчеркнул, что первый этап регулирования предусматривает принятие рамочного законопроекта. Проект документа уже опубликован для общественного обсуждения. Он предлагает закрепить понятие искусственного интеллекта на законодательном уровне, а также предусматривает разграничение ответственности между участниками рынка и правила использования авторских произведений для обучения ИИ. Следующими этапами станут разработка соответствующих законов-спутников и подготовка отраслевых нормативных актов.

В рамках мероприятия Дмитрий Григоренко призвал представителей бизнеса присоединиться к обсуждению законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. В настоящее время оно проходит на профильных площадках, включая АНО «Цифровая экономика».

«Регулирование искусственного интеллекта в России вводится поэтапно с переходным периодом, чтобы участники рынка успели адаптироваться к новым условиям. Сейчас законопроект активно обсуждается с отраслью на площадке АНО «Цифровая экономика». Приглашаем представителей предпринимательского сообщества подключиться к обсуждению, чтобы выработать прозрачные и гибкие правила, которые поддерживают развитие технологии и защищают интересы граждан», — сказал Дмитрий Григоренко.