Дмитрий Григоренко: Регулирование ИИ в России предполагает поэтапный переход

Регулирование искусственного интеллекта вводится поэтапно с переходным периодом для адаптации участников рынка к новым условиям. Об этом заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко сообщил в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он подчеркнул, что первый этап регулирования предусматривает принятие рамочного законопроекта. Проект документа уже опубликован для общественного обсуждения. Он предлагает закрепить понятие искусственного интеллекта на законодательном уровне, а также предусматривает разграничение ответственности между участниками рынка и правила использования авторских произведений для обучения ИИ. Следующими этапами станут разработка соответствующих законов-спутников и подготовка отраслевых нормативных актов.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 ритейл

В рамках мероприятия Дмитрий Григоренко призвал представителей бизнеса присоединиться к обсуждению законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. В настоящее время оно проходит на профильных площадках, включая АНО «Цифровая экономика».

«Регулирование искусственного интеллекта в России вводится поэтапно с переходным периодом, чтобы участники рынка успели адаптироваться к новым условиям. Сейчас законопроект активно обсуждается с отраслью на площадке АНО «Цифровая экономика». Приглашаем представителей предпринимательского сообщества подключиться к обсуждению, чтобы выработать прозрачные и гибкие правила, которые поддерживают развитие технологии и защищают интересы граждан», — сказал Дмитрий Григоренко.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/