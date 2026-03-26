«Диасофт» поддержал требования регулятора в части обмена данными с ФНС, ФНП и СФР в решении «Взаимодействие с госорганами»

Компания «Диасофт» разработала программные продукты для поддержки новых требований регулятора в части обмена информацией кредитных организаций с Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральной нотариальной палатой (ФНП) и Социальным фондом России (СФР) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Продукт «Взаимодействие с ФНС. Запрос информации об открытии счета за пределами РФ» позволяет автоматизировать обмен данными в соответствии с указанием Банка России в части поддержки реализации ч. 16 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, которое вступило в силу с 1 марта 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт позволяет в рамках осуществления валютного контроля получать сведения о том, уведомлял ли клиент ФНС об открытии счета за рубежом.

Функциональные возможности: формирование запроса в ФНС в части получения уведомления/неуведомления об открытии счета клиентом за пределами России; интеграция с продуктом «Валютный контроль» от «Диасофт», открытые фасады API для интеграции с внешними системами; логирование информации об обмене со СМЭВ на всех этапах; информирование по электронной почте (e-mail) ответственных лиц на различных этапах бизнес-процесса.

Продукт «Взаимодействие с ФНП. Подтверждение выдачи денежных средств» обеспечивает исполнение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 15.11.2024 № 338. Согласно изменениям, вступившим в силу 05.02.2025 г., кредитная организация при взаимодействии с ФНП по запросу нотариуса обязана в течение трех рабочих дней проверить факт выдачи документа о безналичном перечислении средств заемщику и предоставить нотариусу информацию о подтверждении или неподтверждении достоверности содержащихся в документе сведений.

Функциональные возможности: автоматическое сканирование очереди СМЭВ; оповещение ответственных лиц при поступлении запроса; расчет регламентной даты отправки ответа по производственному календарю; ручная форма подготовки ответа на запрос ФНП; хранение информации на всех этапах обработки (включая сообщения с ЭП банка и СМЭВ); просмотр истории обработки по каждому входящему и исходящему документу.

Продукт «Взаимодействие с СФР. Сведения о движении средств по счетам» автоматизирует обмен данными с СФР в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.12.2025 № 2207. Продукт обеспечивает взаимодействие кредитной организации с СФР по виду сведения (ВС) СМЭВ «Сведения о движении средств по счетам, открытым в кредитных организациях».

Функциональные возможности: автоматическая загрузка и обработка электронных документов СФР из СМЭВ; сбор информации в АБС для подготовки ответа; формирование и передача на отправку исходящих документов с ответами; хранение информации и просмотр истории на всех этапах обработки документов.

Перечисленные продукты входят в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B). Для интеграции со СМЭВ в продуктах используется стандартный адаптер СМЭВ 3.0. Это позволяет упростить поддержку и ускорить внедрение в случае, если в организации уже установлены другие продукты решения.

Современная архитектура позволяет интегрировать продукты в любой ИТ-ландшафт кредитной организации и масштабировать их в зависимости от потребностей бизнеса.

