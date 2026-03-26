DDX Fitness и «Авито Работа»: 80% россиян заявили о росте эффективности на работе благодаря фитнесу

Современный ритм жизни очень динамичен: работа занимает значительную часть дня, из-за чего иногда остается меньше времени на заботу о себе. Чтобы понять, как физическая активность помогает справляться с этим ритмом, DDX Fitness и «Авито Работа» провели совместное исследование и выяснили, что 80% опрошенных отмечают рост профессиональной эффективности благодаря регулярным тренировкам. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Физическая активность все чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии. 85% участников опроса отмечают, что тренировки помогают легче переносить рабочий ритм и быстрее восстанавливаться после динамичных рабочих будней. Фитнес также положительно сказывается на общем самочувствии. Около 82% участников высоко оценивают свою удовлетворенность жизнью. Более 80% соглашаются с тем, что активный образ жизни помогает эффективнее справляться с рабочими задачами.

При этом те, кто уже занимается, стараются уделять физической активности больше времени. Регулярно тренируются 86,5% опрошенных, причем более 75% делают это не реже двух раз в неделю, что соответствует рекомендуемой частоте для поддержания выносливости и профилактики переутомления. Именно такая системность, по мнению экспертов, и формирует устойчивый эффект.

Согласно проведенному исследованию, около четверти опрошенных отмечают, что редко испытывают утомляемость на работе. Для остальных ощущение усталости в течение рабочего дня является достаточно распространённым явлением: 72% респондентов признались, что испытывают ее время от времени или достаточно часто.

«Регулярные тренировки становятся рабочим инструментом, который помогает управлять продуктивностью. Данные совместного исследования подтверждают это: почти половина респондентов оценивают свою бодрость после таких занятий на максимальные баллы, а еще 22% поставили оценку 7–8 из 10. Даже короткая активность в первой половине дня помогает чувствовать себя собраннее, энергичнее и эффективнее в течение всего дня. Фитнес становится “топливом” для человека», — сказал Игнат Кляцкий, фитнес-директор сети фитнес-клубов DDX Fitness.

Сами же респонденты, которые регулярно тренируются, демонстрируют и высокий уровень уверенности в своем профессиональном будущем. Около половины активно стремятся к карьерному росту, еще почти 20% довольны своей текущей позицией. Для многих людей регулярные тренировки становятся инструментом укрепления внутреннего ресурса и уверенности. Они также связывают фитнес с ростом ключевых профессиональных навыков: 69% отмечают повышение дисциплины, 63% — рост стрессоустойчивости, а 57% — увеличение продуктивности. При этом среди тех, кто занимает высокие должности, вовлеченность в занятия еще выше: более 86% из них тренируются на регулярной основе. И они же выше всех оценивают влияние физической активности на свою энергию — средняя оценка составила 8,7 балла из 10, а каждый второй поставил максимальный балл.

Исследование подтверждает, что регулярные тренировки напрямую связаны с высоким уровнем энергии. Физическая активность повышает дисциплину, стрессоустойчивость, продуктивность и концентрацию. В сочетании с доступностью залов фитнес перестает быть просто способом поддерживать форму и становится инструментом личного ресурса.

«Физическая активность — это не просто тренд, а необходимость для современного сотрудника, который ценит свою продуктивность и качество жизни. Регулярные тренировки помогают не только поддерживать физическую форму, но и становятся важным инструментом для восстановления энергии и поддержания эмоционального баланса в условиях насыщенного рабочего ритма. Применение системных подходов к физической активности способствует улучшению концентрации, повышению дисциплины и устойчивости к высокоинтенсивной динамике рабочего процесса. Наше исследование наглядно показало, что тренировки помогают сотрудникам не только повысить свою эффективность, но и укрепить уверенность в собственных силах. Кроме того, работодатели поддерживают физическое здоровье сотрудников и чаще предлагают в виде бонуса корпоративный фитнес. По данным «Авито Работы», зимой 2026 г. в 2,6 раза чаще (+163%), чем в прошлом году, стали предлагать фитнес в качестве бонуса в сфере транспортного машиностроения; в 2,1 раза чаще (+107%) — в сфере тяжелого машиностроения, на 83% чаще — в сфере энергетики», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».



