Число транзакций через приложение Pay to phone от «Т-Бизнеса» выросло в два раза с 2024 года

«Т-Бизнес» проанализировал использование приложения Pay to phone среди предпринимателей и компаний за два года. Приложение использует технологию SoftPOS, которая позволяет бизнесупринимать бесконтактные платежи с помощью смартфона сотрудника на базе Android с модулем NFC. Покупателю достаточно приложить к смартфону карту или отсканировать QR-код. Pay to phone служит альтернативой POS-терминалу для розничного бизнеса, не требует арендной платы и дополнительного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные результаты

В 2025 г. по сравнению с 2024 количество транзакций по Pay to phone, а также объем платежей выросли в два раза.

Регионы-лидеры по объему проведенных платежей за 2025 г.: Москва и Московская область — 8% и 6,5% платежей (здесь и далее — доля от всех платежей в рублях через Pay to phone).

Регионы — лидеры по количеству транзакций: Краснодарский край — 7%, Московская область — 6,2% и Москва — 5,3%.

За 2025 г. продовольственные магазины показали наибольшую долю оборота платежей (5,2%), а также наиболее высокую частоту использования (18,5%) Pay to phone.

В 2024 и 2025 гг. в топе по количеству проведенных платежей остались продовольственные и бакалейные магазины, а также предприятия быстрого питания.

Пиковые значения по оборотам через Pay to phone приходятся на июль, август и декабрь: в эти месяцы оборот вырастает в 2—2,5 раза.

Лидеры по среднему чеку за 2025 г.: Москва — 2,56 тыс. руб., Нижегородская область — 2,24 тыс. руб. и Челябинская область — 2,21 тыс. руб.

Объем обработанных платежей в регионах

За 2025 г. лидерами среди регионов по объему проведенных платежей через Pay to phone стали: Москва (8%), Краснодарский край (6,2%), Московская область (6,5%), Санкт-Петербург (3,6%) и Свердловская область (3,1%). Здесь и далее приведены доли от всех платежей Pay to phone в рублях. Те же регионы лидировали по проценту оплат QR-кодами через СБП по Pay to phone: Москва (7,1%), Московская область (6,1%), Краснодарский край (6,7%), Санкт-Петербург (4%).

По количеству проведенных транзакций Pay to phone лидирует Краснодарский край — 7%. В целом регион лидирует и по количеству компаний, использующих приложение. Далее следуют Московская область и Москва — 6,2% и 5,3%. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область и Санкт-Петербург — 3,7% и 3,5% транзакций. По частоте транзакций через СБП в 2025 году лидировали: Краснодарский край — 8,2%, Республика Дагестан — 7,4% и Москва — 6,2%.

Средний чек и сезонность

В 2025 г. в топ регионов по размеру среднего чека вошли: Москва — 2,56 тыс. руб.; Нижегородская область — 2,24 тыс. руб.; Челябинская область — 2,21 тыс. руб.; Московская область — 2,13 тыс. руб.; Республика Татарстан — 1,93 тыс. руб.; Свердловская область — 1,93 тыс. руб.

Москва продемонстрировала наиболее интенсивные темпы роста среднего чека с февраля по март и с ноября по декабрь. В феврале и марте средний чек был 3,14 тыс. руб. и 2,92 тыс. руб., а в ноябре и декабре — 3,64 тыс. руб. и 3,93 тыс. руб.

За два года по оборотам проведенным через приложение, лидируют следующие регионы: Москва (7,9%); Московская область (6,5%); Краснодарский край (6,2%); Санкт-Петербург (3,6%); Республика Татарстан (3,3%); Свердловская область (3,1%).

В течение года оборот постепенно нарастает и пиковые значения приходятся на июль, август и декабрь. Так, например, среди регионов-лидеров оборот в июле и августе в два и даже в 2,5 раза выше, чем в феврале. А в декабре объем по оборотам самый высокий за весь год.

Категории розницы, больше всего использующие Pay to phone

Наибольшую долю оборота платежей по Pay to phone в 2025 г. сделали компании из категорий продовольственные магазины (5,2%), мебель и предметы интерьера (3,4%) и автомобильные запчасти (3,4%). Значения по остальным категориям перечислены ниже: парикмахерские и салоны красоты — 3%; станции технического обслуживания автомобилей — 2,5%; строительные и лесоматериалы — 2,5%; одежда для мужчин и женщин — 2,2%; предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты — 2,3%; рестораны, кафе и столовые — 2%; турагентства и туроператоры — 1,8%.

Также за прошедший год в топе лидеров по количеству проведенных платежей остаются продовольственные магазины, предприятия быстрого питания, а также бакалейные магазины. Так, продовольственные магазины провели в 2025 г. 18,5% платежей. Предприятия быстрого питания — 10,6%. Бакалейные магазины — 5,6%. Значения по остальным категориям перечислены ниже: рестораны, кафе и столовые — 3,7%; табачные магазины — 3,4%; парикмахерские и салоны красоты — 3,4%; кондитерские изделия — 2,8%; автомобильные запчасти и аксессуары — 2,7%; свежие, замороженные, консервированные мясные и морепродукты — 2,5%; товары для дома — 2,2%.

Как клиенты пользуются Pay to phone

ИП из города Городовиковска (Республика Калмыкия) подключил к Pay to phone 124 курьера для доставки подарков. Самым большим платежом стала транзакция по карте в 2 млн рубл. Магазин использует Pay to phone с ноября 2023 г.

Краснодарский край и Свердловская область являются одними из лидеров среди регионов по объему проведенных платежей. Сервис доставки в Краснодарском крае подключил более 200 устройств для работы кассиров на выезде для предприятия быстрого питания с апреля 2023 г. А в Екатеринбурге предприниматель открыл магазин мебели и стал одним из ранних пользователей Pay to phone — в мае 2023 г. — и провел один из крупнейших платежей на сумму 1,6 млн руб.

Леонид Назаров, руководитель управления продуктов в «Т-Бизнесе»: «Поскольку приложение не требует использования терминалов и минимальной платы за их обслуживание, решение Pay to phone чаще используют сезонные бизнесы, например на юге, где доход распределяется неравномерно в течение года и дополнительные регулярные платежи могут быть ощутимыми.»

