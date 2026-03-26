Разделы

ПО ИТ в банках
|

Автоматизированная банковская система Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» доказала высокую эффективность на полигонах ИЦК «Финансы»

Компания «Диасофт» успешно завершила функциональное и нагрузочное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking, развернутой на СУБД Digital Q.DataBase. Успешное прохождение испытаний на максимальном профиле нагрузки «Высокий» демонстрирует готовность АБС к промышленной эксплуатации на полностью импортонезависимом технологическом стеке. Тестирование также гарантирует, что метрики, характеризующие производительность АБС Digital Q.CoreBanking, соответствуют согласованным показателям на тестовых сценариях. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Испытания проводились с октября 2025 г. по март 2026 г. на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы» на базе аппаратных решений компании Yadro. Все работы в рамках отраслевых полигонов по АБС координировал Банк России.

Андрей Гаврилин, руководитель направления импортозамещения компании «Диасофт»: «Нагрузочное тестирование АБС Digital Q.CoreBanking прошло в формате 4,5-часовых испытаний с контролем ключевых показателей. Использование собственной СУБД – преимущество АБС от «Диасофт», поскольку Digital Q.DataBase максимально адаптирована к нашим программным продуктам, она обеспечивает их отказоустойчивость и высокую производительность. Банки могут не сомневаться, что на рынке есть надежные решения для импортозамещения, так как подтверждено, что АБС от «Диасофт» – качественный вариант. Результаты испытаний продемонстрировали эффективную работу решения при нагрузках, характерных для банков разного масштаба – от небольших до самых крупных».

АБС Digital Q.CoreBanking интегрируется в любой ИТ-ландшафт и позволяет решать как текущие задачи банковского бизнеса, так и обеспечивать его развитие в перспективе. Система постоянно совершенствуется благодаря обратной связи на проектах внедрения, а также в результате регулярных обновлений с учетом изменений российского законодательства, инициатив Банка России (цифровой рубль, СБП и др.) и технологических трендов.

В июне 2025 г. «Диасофт», систематизировав лучшие практики ведения банковского бизнеса более 100 кредитных организаций, представил «коробочную» версию АБС Digital Q.CoreBanking. Решение позволяет банкам системно упростить процессы, снизить совокупную стоимость владения и высвободить ресурсы для развития. Оно полностью реализовано на импортонезависимом технологическом стеке, включая СУБД Digital Q.DataBase.

Подписаться на новости Короткая ссылка


