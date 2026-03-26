«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: в среднем мужчины посещают барберов 14 раз в год

В 2025 г. интерес к услугам барберов, по оценкам «Авито Услуг», вырос на треть. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. жителей России и выяснили, как мужчины выбирают барбершопы и мастеров. В среднем за визит они тратят более 2 тыс. руб., а большинство посещают барбершоп примерно раз в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти две трети опрошенных мужчин (64%) пользуются услугами парикмахерских и барбершопов. Из них 45% посещают именно барбершопы: 18% делают это раз в месяц, 12% — раз в 2–3 месяца. При этом частота визитов может быть значительно выше: 8% мужчин посещают барбершоп еженедельно или чаще. Еще 19% респондентов выбирают классические парикмахерские.

Почти половина посетителей (47%) тратят на один визит в барбершоп от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. Еще 11% платят от 2 тыс. до 3 тыс. руб., 6% — от 3 тыс. до 4 тыс. руб. Чек выше 4 тыс. руб. характерен для 7% клиентов.

«В среднем один визит в барбершоп обходится мужчинам в 2,3 тыс. руб., однако структура затрат варьируется в зависимости от привычек и запросов клиентов. За этим стоят разные модели потребления: одни приходят только на стрижку несколько раз в год, другие воспринимают визит к барберу как регулярный ритуал и готовы инвестировать больше времени и средств. Такая аудитория, найдя “своего” мастера, постепенно расширяет набор услуг — от моделирования бороды до ухода за кожей. Для барберов это означает, что ставка на качество и долгосрочные отношения с клиентом окупается лучше, чем разовые продажи», — сказал Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Красота» на «Авито Услугах».

Стрижка остается самой популярной услугой — ее выбирают 74% посетителей барбершопов. Оформление бороды как отдельная услуга востребована у 11% клиентов, классическое бритье (в том числе опасной бритвой) — у 13%. Укладку и уход за волосами выбирают 14% мужчин.

Более сложные процедуры пока остаются нишевыми: уход за кожей лица выбирают 9% посетителей, тонирование волос или бороды — 5%. При этом среди молодежи 18–24 лет такие услуги популярнее: уход за кожей выбирают 16%, окрашивание — 9%.

Реклама в интернете влияет на выбор больше половины клиентов барбершопов — 53% мужчин так или иначе учитывают ее. Интернет-продвижение также оказывает существенное влияние на аудиторию барберов. Для 12% это один из главных факторов выбора. Еще 20% отмечают, что реклама влияет на их решение, хотя окончательный выбор они делают по другим параметрам.

Среди рекламных каналов, которые влияют на выбор барбершопа, сайты с объявлениями и маркетплейсы назвали 12% опрошенных. Следом идут ТВ и поисковые системы — их отметили по 11% респондентов. Видеоплатформы и картографические сервисы указали по 8% участников опроса, блогеров и музыкальные сервисы — по 7%, сервисы коротких видео — 6%.

«Барбершопы — это категория с коротким циклом принятия решения: пользователь не планирует визит заранее, а выбирает мастера в моменте, сравнивая несколько предложений. В таких сценариях реклама становится частью процесса выбора — она позволяет показать релевантное предложение в тот момент, когда пользователь уже сформировал потребность и готов рассматривать варианты. На «Авито» это особенно заметно: аудитория приходит на площадку с конкретным запросом, и рекламные форматы помогают брендам встроиться в этот процесс сравнения и повлиять на итоговое решение», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

При выборе барбершопа мужчины в первую очередь ориентируются на цену (42%), качество результата (36%) и мастера, которому доверяют (31%). Среди других факторов — удобное расположение (23%), отсутствие очереди (16%), отзывы и рейтинг (12%), а также атмосфера заведения (10%).