Аудиогид по Музею истории Алтайского ГАУ выложен на платформе izi.TRAVEL

Аудиогид создан в рамках совместного проекта Алтайского ГАУ и Алтайского института культуры «Научное проектирование эксподизайна, систематизация и трансляция исторического наследия АГАУ». Проект направлен на стимуляцию у студенческой молодежи интереса к изучению истории России и Алтайского края через музейные артефакты. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

18 марта 2026 г. в студии звукозаписи Центра цифрового контента АГИК прошла запись аудиогида, подготовленного студентами факультета визуальных искусств и цифровых технологий Дарьей Табачаковой, Лилией Костяковой и Дианой Чирковой.

Аудиогид уже выложен на онлайн-платформе izi.TRAVEL и доступен каждому.

izi.TRAVEL – это бесплатная платформа и мобильное приложение с аудиогидами для самостоятельных путешествий, музеев и городских прогулок по всему миру. Оно работает как «карманный экскурсовод», используя GPS для автоматического воспроизведения историй о достопримечательностях, когда вы проходите мимо. Сегодня здесь представлено уже более 25 тыс. туров в 2500 городах на более чем 50 языках мира. В режиме «Прогулка» приложение само определяет местоположение и включает аудиогид. В приложении есть сканер для прослушивания информации об экспонатах музея АГАУ. Для этого музейным предметам был присвоен QR-код.

«Теперь посетители Музея истории АГАУ смогут самостоятельно знакомиться с экспонатами выставки с помощью аудиогида. Надеемся, что такой формат не только расширяет аудиторию нашего музея, но и сделает знакомство с его экспозицией более удобным и современным!», – сказал руководитель Музея истории АГАУ к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин Максим Колокольцев.

