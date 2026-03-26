Аллергики по всей России смогут отслеживать в «Яндекс Погоде» цветение двух новых растений

«Яндекс Погода» в прогнозе активности пыльцы теперь учитывает новые аллергены: лещину (орешник) и липу. Также сервис добавил в расчет прогноза перемещение пыльцы между регионами — ветряные заносы. Это поможет аллергикам получать больше информации о пыльце рядом с ними, даже если растения-аллергены ещё не зацвели в месте нахождения пользователя.

Лещина особенно распространена в Европейской части России и Прикавказье, а липа — в Европейской части России, Среднем и Южном Урале, на Кавказе и в Западной Сибири. Лещина начинает цвести одной из первых, поэтому пользователи Погоды уже могут проверить наличие ее пыльцы в своём регионе. Всего в прогнозе активности пыльцы доступны восемь аллергенов. Помимо лещины и липы, это берёза, ольха, сорняки, полынь, злаки и амброзия.

Благодаря обновлению технологии — учету ветряных заносов аллергенов — модель расчёта прогноза учитывает не только начало цветения растения, но и то, что пыльца может переместиться из другого региона. Это поможет пользователям заранее узнать о появлении аллергена. Например, если в регионе ещё не начала цвести липа, модель будет рассматривать случаи, когда пыльца растения переносится по воздуху из других регионов и может стать ощутимой для аллергиков.

Для расчёта переноса пыльцы модель анализирует движение воздушных масс и то, как пыльца перемещается и оседает под собственным весом в разных регионах. Также технология учитывает взаимодействие пыльцы с осадками, например, дождем, который вымывает аллергены из воздуха.