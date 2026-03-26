Абитуриенты из Нижегородской области смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года в ПФО. Мероприятие в онлайн-формате для нижегородских абитуриентов пройдет на цифровой платформе «МТС Линк» 13 и 14 апреля в рамках образовательного проекта «Поколение М». Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн‑отбор на актерский факультет ГИТИСа проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Станиславович Оганян. К участию приглашаются как учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 г., так и выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Поступающим необходимо подготовить к прослушиванию репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров — в него должны войти басня, стихотворение и отрывок прозы. Кроме того, педагоги могут предложить абитуриентам спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Перед онлайн‑отбором организаторы проведут специальный мастер‑класс: он поможет ребятам подготовиться и обрести уверенность.

«Совместный проект МТС и ГИТИСа доказал: цифровые решения способны трансформировать творческое образование. Мечта стать актером больше не зависит от того, где ты живешь. Благодаря платформе «МТС Линк» и сотрудничеству с ГИТИСом ребята из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Бора и даже из небольших населенных пунктов области могут пройти первый этап отбора. За пять лет эта модель доказала свою эффективность: сотни школьников из нашего региона получили шанс показать свой талант экспертам ведущего театрального вуза без поездки в Москву. Для нас это не просто технология — это возможность подарить молодым людям веру в свои силы и открыть дорогу в профессию», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Гигантский ритейлер электроники бросил вызов «Яндексу» и «Кассиру». Теперь он продает билеты на концерты и мимикрирует под Wildberries

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
