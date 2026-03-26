Абитуриенты из Нижегородской области смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года в ПФО. Мероприятие в онлайн-формате для нижегородских абитуриентов пройдет на цифровой платформе «МТС Линк» 13 и 14 апреля в рамках образовательного проекта «Поколение М». Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн‑отбор на актерский факультет ГИТИСа проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Станиславович Оганян. К участию приглашаются как учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 г., так и выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Поступающим необходимо подготовить к прослушиванию репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров — в него должны войти басня, стихотворение и отрывок прозы. Кроме того, педагоги могут предложить абитуриентам спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Перед онлайн‑отбором организаторы проведут специальный мастер‑класс: он поможет ребятам подготовиться и обрести уверенность.

«Совместный проект МТС и ГИТИСа доказал: цифровые решения способны трансформировать творческое образование. Мечта стать актером больше не зависит от того, где ты живешь. Благодаря платформе «МТС Линк» и сотрудничеству с ГИТИСом ребята из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Бора и даже из небольших населенных пунктов области могут пройти первый этап отбора. За пять лет эта модель доказала свою эффективность: сотни школьников из нашего региона получили шанс показать свой талант экспертам ведущего театрального вуза без поездки в Москву. Для нас это не просто технология — это возможность подарить молодым людям веру в свои силы и открыть дорогу в профессию», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.