39% работающих молодых россиян готовы работать на одном месте больше пяти лет, если их устраивают условия — «Авито Работа»

«Авито Работа» провела опрос среди более чем 1,3 тыс. молодых специалистов 18–24 лет, чтобы выяснить, что для них важно при выборе работы. Почти половина (49%) респондентов считает высокую оплату труда главным критерием подходящей работы — причем желаемая зарплата за их труд, по мнению молодежи, составляет в среднем 90 тыс. руб/мес. Значительно выше свой труд в среднем оценивают ИT-специалисты и работники промышленности. Первые считают справедливой зарплатой порядка 107 тыс. руб/мес, вторые — около 100,5 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Деньги — главный, но не единственный фактор. На второе место молодые специалисты поставили баланс между работой и личной жизнью (35%), на третье — четкие задачи и понятные цели (33%). Почти для трети (32%) респондентов также важна дружная и поддерживающая команда, для 28% опрошенных — гибкий график и возможность работать удаленно, а 26% смотрят на возможности для развития и обучения. Еще для части опрошенных важны комфортный офис и условия труда (24%), возможность реализовать свои идеи (18%) и дополнительные льготы вроде ДМС и фитнеса (15%).

Если работодатель предлагает хорошие условия, 39% опрошенных молодых специалистов готовы оставаться на одном месте больше пяти лет, 18% — 3–5 лет, 15% — 1–2 года. Еще 17% молодых специалистов все еще работают на своем первом месте работы.

Главная причина, которая побуждает россиян менять работу — возможность повысить доход в соответствии со своим опытом и вкладом, — этот фактор назвали 36% респондентов. 22% молодых специалистов ищут более гибкий формат, который лучше вписывается в их образ жизни, а каждый пятый (20%) меняет работу из-за изменений в жизненных обстоятельствах — например, из-за учебы или переезда. Показательно, что 19% молодых россиян уходят в поисках работы, которая вдохновляет и приносит чувство смысла. Примерно с той же частотой звучат желание профессионального роста (18%) и потребность сбалансировать работу с личной жизнью (18%).

Стремление к развитию и новым возможностям становится важным драйвером для 17% опрошенных — они ищут перспективы карьерного роста и профессионального расширения. Еще 16% рассматривают смену команды или рабочей среды как шанс найти более комфортную атмосферу и подходящий стиль взаимодействия. Для части молодежи важна и степень самостоятельности: 15% респондентов стремятся к большей свободе в принятии решений.

При этом наиболее востребованной среди молодежи остается полная занятость — ее выбирают 36% респондентов. Почти треть (32%) россиян рассматривают частичную занятость или подработку как оптимальный формат на текущий момент. Еще 26% предпочитают гибридный режим работы, совмещая офис и удаленку, и столько же выбирают фриланс. 15% молодых специалистов видят себя в собственных проектах или бизнесе, а 11% респондентов готовы рассмотреть стажировки или проектную занятость.

Когда речь заходит о том, что может удержать молодых специалистов на одном месте надолго, респонденты называют топ-3 фактора — стабильная и достойная зарплата (59%), гибкий график (40%) и приятная атмосфера в команде (38%). При этом значимую роль играют и возможности развития: 35% опрошенных готовы оставаться в компании, если видят перспективы профессионального роста, обучения и повышения квалификации за счет работодателя. Для 26% важно признание их вклада в общий результат, а четверть респондентов (25%) ориентируются на интересные задачи и возможность развивать навыки. Еще 24% молодых специалистов важно быть уверенными в компании и перспективах. Только 3% опрошенных предпочитают не оставаться надолго на одном рабочем месте, несмотря на любые бонусы.

«По нашим данным, для многих молодых специалистов гибкий график и комфортная атмосфера в коллективе по значимости практически не уступают стабильной и высокой зарплате. В частности, гибкость рабочего графика как фактор удержания заметно чаще отмечают сотрудники общепита (56% против 40% в среднем по выборке) и ИT-специалисты (48%). При этом на атмосферу в компании в большей степени ориентируются работники общепита (63% против 38% в среднем), представители сферы образования (61%), инженеры и научные сотрудники (52%), а также работники складов (51%)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».