30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 30% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля 5G смартфонов в Кировской области постоянно растет - в декабре 2025 г. она составляла 28%, в декабре 2024 г. – 19%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий уровень проникновения 5G-смартфонов среди регионов России зафиксирован в Чеченской Республике (50%), а наименьшая доля – в Республике Тыва (24%). Кировская область находится в среднем диапазоне.

Самой популярной моделью 5G-смартфона в Кировской области стал iPhone 15 Plus. В целом среди брендов лидирует Apple – на ее устройства приходится 54% от всех 5G-аппаратов в сети МТС. Далее следуют Samsung, Xiaomi, Realme и Tecno. По сравнению с концом 2024 года распределение брендов изменилось незначительно.

В десятку самых распространенных моделей 5G-смартфонов вошли девять устройств Apple и одна модель Samsung. При этом в пятерку наиболее популярных среди всех производителей попали Sony Xperia 1 IV (9,8%, Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%) и OnePlus 10 Pro (6,6%).

