Запущено бета-тестирование первого российского аналога Figma

«Спектр» открыл приём заявок на закрытое бета-тестирование графического редактора для создания дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и маркетинговых материалов. Об этом CNews сообщили представители «Спектра».

Редактор работает через браузер и поддерживает совместную онлайн-работу.

Продукт включает в себя всю базовую функциональность для создания дизайна: компоненты и стили, автолейауты, фреймы, фигуры, работа с текстом, множество свойств слоев, маски и т.д. Есть импорт файлов из Figma и Pixso.

Продукт включен в Реестр отечественного ПО. Является разработкой компании «Ростелеком ИТ».