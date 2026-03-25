Разделы

ПО Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Запущено бета-тестирование первого российского аналога Figma

«Спектр» открыл приём заявок на закрытое бета-тестирование графического редактора для создания дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и маркетинговых материалов. Об этом CNews сообщили представители «Спектра».

Редактор работает через браузер и поддерживает совместную онлайн-работу.

Продукт включает в себя всю базовую функциональность для создания дизайна: компоненты и стили, автолейауты, фреймы, фигуры, работа с текстом, множество свойств слоев, маски и т.д. Есть импорт файлов из Figma и Pixso.

Продукт включен в Реестр отечественного ПО. Является разработкой компании «Ростелеком ИТ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

