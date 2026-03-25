Разделы

Техника
|

Якутия вошла в топ-6 регионов России, где чаще всего используют 5G смартфоны

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети МТС Якутии. По данным аналитиков, 44% от всех смартфонов обладают функционалом 5Gi. При этом в республике наблюдается рост доли 5G смартфонов – в декабре 2025 г. она составляла 42%, что на десять процентов больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов возглавила Чеченская Республика с долей 50%, на втором месте Чукотский АО – 49%, на третьем Республика Дагестан вместе с Москвой и Московской областью – по 48%. Республика Якутия и соседняя Магаданская область разделили шестое место – 44%.

Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G оказалась в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%, Республике Хакасия и Костромской области – по 26%.

По данным аналитиков МТС самым популярным брендом 5G смартфоном стал Apple (54% от всех 5G устройств), на втором месте Samsung (20,1%), бронза у Xiaomi (11,3%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


