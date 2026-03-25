Вышла операционная система «Альт Образование» 11.1 — установка комплектов программ для разных уровней образования

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Образование» 11.1. В новой версии доступно подключение к защищенной сети с сертификатом единой сети передачи данных (ЕСПД), установка программ для разных уровней образования на этапе инсталляции системы или в процессе работы с помощью утилиты «Альт Компоненты». Также актуализирован состав программного обеспечения и улучшено графическое окружение. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Выбор программ для разных уровней образования

На этапе установки системы возвращена возможность выбора комплектов образовательных программ и дополнительного ПО. Скачивать и удалять наборы программ можно также после установки системы через утилиту «Альт Компоненты» в Центре управления системой. Все программы для удобства пользователей сгруппированы по уровням обучения — от дошкольного до высшего, включая специализированные программы для учителей и для дополнительного образования.

Во время установки системы можно выбрать одну из сред рабочего стола — KDE Plasma для современного оборудования или Xfce для компьютеров с ограниченными ресурсами.

Подключение к защищенной сети с сертификатом ЕСПД

В новой версии в процессе инсталляции системы можно установить сертификат единой сети передачи данных (ЕСПД) для подключения к защищённой сети после настройки прокси по инструкции. Наличие сертификата и возможность установить его вместе с операционной системой исключает необходимость скачивания через незащищенную сеть и установки вручную.

Обновление ПО: улучшены безопасность и стабильность Veyon, работа с интерактивными досками, обновлены программы для робототехники

В программе для управления компьютерным классом Veyon 4.9.7 улучшены безопасность и стабильность удаленного контроля.

В приложение для работы с интерактивными досками OpenBoard 1.7.3 осуществлен переход на фреймворк Qt6 — это улучшило производительность (особенно заметно на требовательном к ресурсам железе) и масштабируемость изображений. Внесены правки поведения виджетов.

Робототехнический конструктор TRIK Studio 2025.4 обновлен в соответствии с требованиями всероссийской олимпиады школьников по информатике. Улучшено указание параметров физики робота, тригонометрии и симуляции.

Интерфейс и плагины в Gazebo Simulator 10.1, платформе для симуляции робототехники, стали быстрее и удобнее благодаря переходу на фреймворк Qt6.

Полностью переведена на русский язык система для выполнения математических расчетов GNU Octave 11.1.

Модифицирован встроенный ридер для чтения книг, добавлена полноценная работа с форматом KEPUB в Calibre 8.4, программе для чтения, создания и хранения электронных книг в электронной библиотеке.

В почтовом клиенте Thunderbird 145 доработаны пользовательские настройки учетных записей, исправлена проблема с вложениями, добавлена поддержка единого стандарта наименования папок, внесены улучшения интерфейса, исправлены уязвимости, влияющие на производительность и безопасность.


