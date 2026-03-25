В России в прямом эфире напишут книгу за 7 дней с использованием ИИ

С 6 по 13 апреля 2026 г. в России пройдет открытый медийный эксперимент: за семь дней в прямом эфире будет создана полноценная книга с использованием нейросетей. Об этом CNews сообщил автор проекта Андрей Пономарев, автор книги «Диалоги о счастье», сотрудник ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр» (Тюмень).

В основе книги — серия интервью с Андреем Владимировичем Шпильманом, почетным геологом Тюменской области и одним из наиболее уважаемых специалистов в профессиональном сообществе.

Ключевая особенность проекта — полная публичность процесса. Интервью будут проводиться ежедневно и транслироваться в режиме реального времени, а текст книги будет формироваться и публиковаться по мере создания.

Нейросети в проекте используются не как инструмент генерации вымышленного контента, а как средство ускорения обработки реального материала: расшифровки, структурирования и редактирования. Итоговый текст проходит ручную проверку.

Проект демонстрирует новую модель интеллектуального труда, где человек сохраняет контроль над смыслом, а технологии кратно увеличивают скорость работы.