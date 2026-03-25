Центр эмиссии карт СКУД

Компания «ААМ Системз» представляет решение, которое меняет подход к управлению криптографическими ключами в системах контроля доступа. «Центр эмиссии карт СКУД» — это архитектурная модель, позволяющая обновлять ключи без физического изъятия карт, устраняя одно из ключевых ограничений отрасли. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

В современных СКУД карты Mifare Plus SL3 и DESFire являются носителями криптографических ключей, от которых зависит безопасность всей системы. Традиционный процесс их обновления требует сбора карт, плохо масштабируется и создает операционные риски, особенно на крупных объектах.

Решение «ААМ Системз» предлагает переход к распределенной модели: обновление ключей выполняется через доверенную инфраструктуру, без изъятия карт, при сохранении централизованного контроля и высокого уровня защиты. Администратор загружает новые ключи в систему, после чего пользователь самостоятельно обновляет карту через терминал — с проверкой, установлением защищенного соединения, подтверждением операции и записью нового ключа. Все действия фиксируются и контролируются системой.

Основу решения включает терминал ААМ-RAS-256, контроллеры AAM-LAN и программные комплексы APACS / LyriX. При этом терминал ААМ-RAS-256 может использоваться и для других задач — от управления тревогами до контроля доступа к оборудованию.

«Центр эмиссии карт СКУД» формирует новый, масштабируемый подход к управлению ключами, объединяя централизованный контроль, распределенное выполнение и высокий уровень безопасности.