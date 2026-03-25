Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34% — «Авито Работа»

Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии на платформе и выяснили, в каких сферах работодатели чаще всего указывают необходимость владения навыками ИИ. Это зимой число таких вакансий особенно выросло среди офисных специалистов — на 34% а год, а наибольшая доля пришлась на сферу банковских и финансовых услуг — 39% от общего числа таких предложений. В первую очередь умение работать с ИИ требовали от банковских работников, на которых приходится 30% таких позиций. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второе место по доле вакансий с требованиями навыков ИИ занимает сельское хозяйство, на которое приходится 34% таких предложений этой зимой. Почти все объявления в отрасли приходились на позиции дояров и доярок (33,5%). В аграрной отрасли технологии искусственного интеллекта активно внедряются в процессы мониторинга животных, контроля состояния стада, анализа производственных показателей и автоматизации фермерских хозяйств, поэтому работодатели все чаще учитывают готовность сотрудников работать с цифровыми системами управления.

На третьем месте находится сфера продаж: на нее приходится 8% вакансий с требованиями владения ИИ-инструментами. Чаще всего такие требования встречаются в объявлениях для менеджеров по продажам (4%) и менеджеров по работе с клиентами (4%). В этих ролях ИИ применяется для анализа клиентской базы, подготовки коммерческих предложений, автоматизации коммуникаций и обработки больших массивов информации о клиентах.

«Навыки работы с искусственным интеллектом постепенно становятся частью базовых требований в разных профессиях — от финансового сектора до сельского хозяйства и продаж. Работодатели ожидают, что сотрудники смогут использовать ИИ для решения прикладных задач: подготовки документов, анализа данных и работы с клиентскими запросами. Это объяснимо: согласно недавнему опросу Авито Работа, сотрудники, которые регулярно используют ИИ, в среднем экономят около трех часов рабочего времени в день. При этом растет и интерес со стороны соискателей — за последний год кандидаты стали на 45% чаще указывать в резюме навыки работы с ИИ. Это показывает, что рынок труда постепенно адаптируется к новым технологиям», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Сами соискатели тоже активнее демонстрируют готовность работать с новыми технологиями. Чаще других навыки работы с нейросетями этой зимой стали указывать инженеры — за год число таких упоминаний выросло в 2,2 раза (+121%). Почти в два раза чаще компетенции в области ИИ начали упоминать сотрудники фитнес-клубов и индустрии красоты (+88%), а также работники сферы производства непродовольственных товаров (+87%).

Активнее всего соискатели упоминали о своих навыкам работы с нейросетями в Приморском крае (+113%), Ивановской (+108%) и Амурской (+103%) областях.

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Уходить в курьеры пока рано. В российских ИТ найдена отрасль с бешеным ростом зарплат – почти на 100 тыс. руб. за год

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
