Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Sitronics Group объявил об успешном прохождении ресертификации системы менеджмента качества. Действие сертификата подтверждено в отношении широкого спектра направлений: от проектирования объектов связи и центров обработки данных (ЦОД) до разработки ПО, производства и поставки различного ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов.

Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процессов компании и ее готовность реализовывать проекты любой сложности.

В область сертификации вошли ключевые компетенции Sitronics Group, среди которых организация проектирования и строительства объектов связи, вычислительных ЦОД, выполнение функций генерального подрядчика и генерального проектировщика, включая работы по реконструкции и капитальному ремонту. Также в список вошли проектирование, производство, поставка и обслуживание вычислительных сетей, модульных дата-центров, ИКТ-оборудования, серверов и систем хранения данных, мультимедийных систем и частных LTE-сетей.

Кроме того, область действия сертификата распространяется и на услуги управленческого и технического консалтинга, включая аудит и аутсорсинг эксплуатации сетей связи и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«Подтверждение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — это не просто формальность, а отражение системного подхода к управлению качеством на всех этапах — от проектирования до сервисного обслуживания. Для наших партнеров и заказчиков это гарантия того, что процессы компании выстроены в соответствии с национальными и международными стандартами, что критически важно при реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая строительство объектов связи и внедрение сложных цифровых платформ», — отметил директор департамента сервиса Sitronics Group Алексей Григорьев.

Наличие действующего сертификата позволяет Sitronics Group подтверждать соответствие требованиям заказчиков при участии в тендерах и реализации государственных и корпоративных программ цифровизации. Особое внимание в рамках сертифицированной системы менеджмента уделяется направлениям, связанным с импортозамещением и производством собственного оборудования, а также интеграционным проектам.

