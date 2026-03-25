Ozon вывел на полную мощность крупный логистический центр в Ярославской области

Ozon запустил третью и четвертую очереди логистического комплекса в Ярославской области и вывел его на полную мощность. Теперь компания сможет обрабатывать в центре до 800 тыс. заказов в сутки, а местные продавцы — разместить более 30 млн товаров. В торжественном запуске принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Логистический комплекс Ozon в деревне Крюково Ярославской области осуществляет полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку клиентам. Первая очередь была запущена в октябре 2024 г. С запуском всех очередей площадь складского комплекса выросла в 1,5 раза — до 117 тыс. кв.м. по полу, а инвестиции компании в оборудование и ИT-инфраструктуру собственной разработки достигли 4,5 млрд руб.

«Ярославская область — территория больших возможностей. Мы делаем все необходимое для привлечения инвесторов и создания благоприятных условий для развития бизнеса, — сказал Михаил Евраев. — В стадии реализации в регионе 86 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 425 млрд руб. Создание крупного логистического центра Ozon, который теперь вышел на полную мощность, — результат системной работы по формированию максимально комфортных и предсказуемых условий для бизнеса в регионе. Это позволяет увеличивать налоговые поступления и число новых рабочих мест, обеспечивать жителям быстрый доступ к товарам и поддерживать конкурентоспособность местных предпринимателей».

Расширение логистической инфраструктуры Ozon в Ярославской области связано с устойчивым ростом спроса на услуги маркетплейса. По итогам 2025 г. уже 6 из 10 жителей региона (более 700 тыс. человек) регулярно покупают на Ozon. За год они совершили 24,5 млн заказов, а среднее количество заказов на одного покупателя достигло 35 в год. С ростом логистических мощностей доставка товаров внутри региона ускорится.

В Ярославской области работает более 800 пунктов выдачи, 4 из 10 — в малых городах и селах. В 2025 г. компания доставила жителям небольших населенных пунктов уже каждый четвертый заказ. Чаще всего жители Ярославской области заказывали товары для творчества, дома, одежду и автотовары.

Бизнес вместе с Ozon развивают более 4 тыс. продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов из Ярославской области. За последние три года оборот ярославских продавцов вырос в 10 раз. Благодаря расширению инфраструктуры они смогут еще быстрее отгружать товары и отправлять их покупателям в 33 тыс. населенных пунктов по всей России и СНГ.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Игорь Зимин: «Мы очень рады возможности развиваться здесь вместе с регионом, помогать расти местному бизнесу, приносить широкий выбор товаров в деревни и села. Мы считаем, что инвестировать, развивать технологии, ускорять логистику — это наша базовая задача и ответственность перед местными жителями. И в Ярославской области мы всегда чувствуем поддержку со стороны региона».

Комплекс запущен при поддержке Корпорации развития Ярославской области. Застройщиком выступила компания ООО «Регион Логистика», входящая в Группу компаний «МБМ», которая инвестировала в строительство более 9 млрд руб.

Генеральный директор ООО «Регион Логистика» Супрунов Олег: «Проект создавался под запрос одного из наших ключевых партнеров — компании Ozon — и представляет собой уникальное сочетание новейших технологий и материалов, обеспечивая максимальную эффективность и функциональность каждого элемента конструкции. Реализованный проект стал знаковым не только для Ozon и региона, но и для нашей компании, так как является первым нашим проектом в Ярославской области».

Комплекс стал частью масштабной логистической инфраструктуры Ozon в России, которая насчитывает 51 фулфилмент-центр и более 150 хабов доставки. Компания продолжает ее развивать, чтобы 130 млн россиян могли получать все необходимое рядом с домом. Общая складская площадь компании превышает 5 млн кв. м по полу.