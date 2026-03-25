МТС ускорила мобильный интернет в Горно-Алтайске за счет перераспределения частот

МТС обновляет покрытие мобильной связи в Горно-Алтайске и пригороде столицы республики. Специалисты перераспределили частоты устаревшей технологии 3G в пользу современного LTE, что позволило увеличить скорости передачи данных до 25%. Так одномоментно без потери скорости к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили комплексную модернизацию мобильной сети, охватившую Горно-Алтайск и прилегающие территории. В результате повысилась скорость передачи данных, а также стал доступен более комфортный и качественный сервис голосовой связи VoLTE.

«Почти все жители республики уже используют современные смартфоны. В такой ситуации переход на сети LTE является логичным и ожидаемым этапом технологического прогресса. Кроме того, важно отметить, что технология VoLTE обеспечивает звонки с исключительной четкостью звука, создавая эффект присутствия собеседника, устанавливает соединение почти мгновенно и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Для максимального цифрового удобства мы рекомендуем нашим абонентам активировать эту функцию в настройках смартфона и убедиться в ее работе через приложение», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Рефарминг в республике Алтай — часть масштабного проекта МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России. Перераспределение частот улучшает качество связи и расширяет возможности абонентов.