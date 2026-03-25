Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила мобильный интернет в Горно-Алтайске за счет перераспределения частот

МТС обновляет покрытие мобильной связи в Горно-Алтайске и пригороде столицы республики. Специалисты перераспределили частоты устаревшей технологии 3G в пользу современного LTE, что позволило увеличить скорости передачи данных до 25%. Так одномоментно без потери скорости к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили комплексную модернизацию мобильной сети, охватившую Горно-Алтайск и прилегающие территории. В результате повысилась скорость передачи данных, а также стал доступен более комфортный и качественный сервис голосовой связи VoLTE.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

«Почти все жители республики уже используют современные смартфоны. В такой ситуации переход на сети LTE является логичным и ожидаемым этапом технологического прогресса. Кроме того, важно отметить, что технология VoLTE обеспечивает звонки с исключительной четкостью звука, создавая эффект присутствия собеседника, устанавливает соединение почти мгновенно и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Для максимального цифрового удобства мы рекомендуем нашим абонентам активировать эту функцию в настройках смартфона и убедиться в ее работе через приложение», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Рефарминг в республике Алтай — часть масштабного проекта МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России. Перераспределение частот улучшает качество связи и расширяет возможности абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Из каменного века прямиком в цивилизацию. Москвичам великодушно вернули мобильный интернет

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/