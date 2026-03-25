МТС обеспечила цифровой инфраструктурой ЖК «Квартал 204»

МТС реализовала проект цифровизации жилого комплекса «Квартал 204» в Ставрополе. В результате внедрения жители дома получили управляемую систему безопасности, возможность автоматической подачи показаний счетчиков и цифровые сервисы взаимодействия с управляющей компанией через единое мобильное приложение.

Цифровые сервисы комплекса объединены на платформе VDome, которая обеспечивает централизованное управление ключевыми функциями жилой среды. С помощью приложения жители могут контролировать доступ на территорию комплекса, открывать подъездные двери и шлагбаумы, а также удалённо предоставлять доступ гостям или службам доставки. Платформа также поддерживает настройку временных сценариев доступа для различных категорий посетителей.

Еще одна важная функция, которая доступна жильцам – доступ к IP-домофонии. При поступлении вызова через домофон видеосигнал автоматически выводится в мобильное приложение. Это позволяет жильцам контролировать доступ к квартире и общим зонам даже при удалённом нахождении — например, во время командировки или отпуска.

Для работы системы безопасности в жилом комплексе специалисты МТС установили более 40 камер внутреннего и периметрального контроля с функцией ночного видения. Дополнительно внедрены системы автоматического распознавания автомобильных номеров и домофонные панели с видеомодулями на входных группах. Для автономной работы системы на случай отключения электроэнергии предусмотрены источники бесперебойного питания, которые позволяют продлить время работы и использовать его для устранения аварии на питании.

Отдельное внимание уделили автоматизации коммунального учёта. По запросу застройщика «СтройГрад» в каждой квартире установлены приборы учёта с функцией удалённой передачи данных. Показания по электроэнергии, воде и теплу автоматически передаются по оптоволоконным каналам связи в систему управляющей компании. При этом жители могут в любое время проверить корректность начислений в личном кабинете. Через мобильное приложение управляющая компания также информирует жителей о важных событиях в жизни дома, принимает заявки на обслуживание и координирует выполнение бытовых задач, включая уборку и вывоз строительного мусора.

«При реализации проекта мы использовали отечественные программные решения и технику, в том числе работающую на базе технологий интернета вещей. Например, российские домофонные панели и наше приложение, которое включено в реестр российского ПО. Отмечу, что IoT-технологии все чаще применяются для автоматизации и цифровизации сферы ЖКХ на Ставрополье. Более половины проектов с применением интернета вещей в крае реализованы нами именно в коммунальной сфере. Это повышает прозрачность процессов и качество предоставляемых услуг», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

«Тренд на цифровизацию жизни в домах – это вовсе не погоня за модой. Сегодня это необходимость для повышения уровня комфорта и безопасности, особенно это касается жилья высокого класса. Половина домов под нашим управлением оснащены умными цифровыми технологиями, и мы видим, что в таких домах быстрее решаются задачи по вывозу мусора или информированию жильцов, а также стабильнее собираемость платы за коммунальные услуги, а значит не копятся долги и нет рисков отключений для самих жильцов», – сказал директор управляющей компании «Эмка» Павел Решетняк.