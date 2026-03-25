МТС: Мурманская область вошла в топ регионов по количеству 5G устройств

МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. Мурманская область вошла в топ регионов по числу работающих устройств с поддержкой 5G в сети оператора.

Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. С конца 2024 г. количество таких устройств увеличилось почти на треть. На данный момент в России доля смартфонов с 5G, зарегистрированных в сети МТС, составляет 37%.

Мурманская область занимает десятую строчку в списке регионов, где наиболее востребованы гаджеты с 5G (доля 42%). На сегодня в первой пятерке субъектов РФ с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу – Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%.

На сегодня в сети МТС топ-5 брендов 5G-смартфонов представлены Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%). Соотношение брендов и их доли с конца 2024 года изменились незначительно.